كومان بعد تسريب عقد ميسي: هناك من يريد إيذاء اللاعب وبرشلونة

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

وصف رونالد كومان مدرب برشلونة تقرير صحيفة "إل موندو" الذي نشر تفاصيل عقد ليونيل ميسي بأنه محاولة من أشخاص لإلحاق الضرر باللاعب والنادي الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وزعمت إل موندو الإسبانية أن الساحر الأرجنتيني تقاضى أكثر من نصف مليار يورو في آخر 4 سنوات وفقا لعقده مع برشلونة.

ورد برشلونة في بيان رسمي بأنه غير مسؤول عن التقرير وسيتخذ إجراءات قانونية تجاه الصحيفة.

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وقال الهولندي كومان في تصريحات صحفية:"من سرب عقد ميسي لا يمكن استمراره في برشلونة. ما ظهر في الإعلام عن ميسي كان هدفه الضرر".

وواصل مدافع برشلونة السابق "علينا محاولة معرفة كيف خرجت هذه المعلومات للإعلام. علينا التركيز في موسمنا. الفريق كان جيدا في الفترة الأخيرة. فزنا بعدة مباريات. علينا ألا نركز على هذه المشكلة، لكن هناك أشخاصا يريدون إيذاء برشلونة وميسي".

وأتم "ميسي أظهر قدراته كلاعب لسنوات، ساعد النادي كثيرا ليصبح عظيما، وساعد كثيرا للفوز بألقاب".

في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من أزمة مالية بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا، خرج تقرير إل موندو زاعما تقاضي ميسي (33 عاما) مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، قد ينتهي مشواره مع النادي الكاتالوني بعد 20 عاما بين جدرانه.

وأراد ميسي الرحيل عن الفريق مطلع الموسم الجاري لكن برشلونة طلب دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ700 مليون يورو.

وأوضح ميسي في تصريحات سابقة أنه لم يحسم مصيره بعد سواء بالرحيل أو الاستمرار مع برشلونة.

ميسي برشلونة
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