مستعينا بغناء راموس.. العين السعودي يتعاقد مع مدرب إشبيلية السابق

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:33

كتب : FilGoal

بابلو ماتشين - إشبيلية

أعلن نادي العين السعودي عن تعيينه الإسباني بابلو ماتشين مديرا فنيا جديدا للفريق.

ويخلف ماتشين نظيره الألماني مايكل شكيبه الذي أقيل من منصبه قبل يومين.

وكشف العين عن مدربه الجديد مستعينا بأغنية La Roja Baila، وهي الأغنية الرسمية لـ إسبانيا من أجل المشاركة في يورو 2016، ويغنيها سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

أخبار متعلقة
تورينو يضم سانابريا.. ويعلن مباشرةً عن إصابته بـ كورونا قادش يضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي لمنع وقوع الكارثة.. فالنسيا يضم كوتروني ومدافع بنفيكا

وسيكون ماتشين أمام مهمة شبه مستحيلة، إذ يتولى تدريب العين صاحب بالمركز 16 –الأخير- في الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، ويبتعد بـ 7 نقاط كاملة عن أقرب مراكز البقاء.

وصعد العين إلى الدوري السعودي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثالث في القسم الثاني بالموسم الماضي.

وتلقى العين 5 هزائم في آخر 5 مباريات ليزداد وضعه تعقيدا على جدول الترتيب.

ماتشين (45 عاما) حقق نجاحه الأكبر أثناء تدريبه لـ جيرونا بين 2014 و2018، إذ قاده للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل معه المركز العاشر في الليجا.

لاحقا أشرف ماتشين على تدريب إشبيلية وإسبانيول، قبل أن يتولى تدريب ديبورتيفو ألافيس مطلع الموسم الجاري، لكنه أقيل قبل أسبوعين لتدهور النتائج وتراجع الفريق على جدول الترتيب إلى مناطق الهبوط.

ويخوض العين مباراته المقبلة في مواجهة الاتفاق يوم الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي، قبل أن يلتقي الهلال في الجولة التالية.

بابلو ماتشين العين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مستعينا بغناء راموس.. العين السعودي يتعاقد مع مدرب إشبيلية السابق 29 دقيقة | السعودية
تورينو يضم سانابريا.. ويعلن مباشرةً عن إصابته بـ كورونا 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
قادش يضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي ساعة | المحترفون
لمنع وقوع الكارثة.. فالنسيا يضم كوتروني ومدافع بنفيكا ساعة | ميركاتو
صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان ساعة | الدوري المصري
أوناجم: طلبت من باتشيكو الحصول على فرصة.. واللعب مع شيكابالا شرف ساعة | الدوري المصري
المقاولون يتعاقد مع سافيولا ومحمد رزق من إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك