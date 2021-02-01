مستعينا بغناء راموس.. العين السعودي يتعاقد مع مدرب إشبيلية السابق

أعلن نادي العين السعودي عن تعيينه الإسباني بابلو ماتشين مديرا فنيا جديدا للفريق.

ويخلف ماتشين نظيره الألماني مايكل شكيبه الذي أقيل من منصبه قبل يومين.

وكشف العين عن مدربه الجديد مستعينا بأغنية La Roja Baila، وهي الأغنية الرسمية لـ إسبانيا من أجل المشاركة في يورو 2016، ويغنيها سيرخيو راموس قائد ريال مدريد.

وسيكون ماتشين أمام مهمة شبه مستحيلة، إذ يتولى تدريب العين صاحب بالمركز 16 –الأخير- في الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، ويبتعد بـ 7 نقاط كاملة عن أقرب مراكز البقاء.

وصعد العين إلى الدوري السعودي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثالث في القسم الثاني بالموسم الماضي.

وتلقى العين 5 هزائم في آخر 5 مباريات ليزداد وضعه تعقيدا على جدول الترتيب.

ماتشين (45 عاما) حقق نجاحه الأكبر أثناء تدريبه لـ جيرونا بين 2014 و2018، إذ قاده للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل معه المركز العاشر في الليجا.

لاحقا أشرف ماتشين على تدريب إشبيلية وإسبانيول، قبل أن يتولى تدريب ديبورتيفو ألافيس مطلع الموسم الجاري، لكنه أقيل قبل أسبوعين لتدهور النتائج وتراجع الفريق على جدول الترتيب إلى مناطق الهبوط.

ويخوض العين مباراته المقبلة في مواجهة الاتفاق يوم الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي، قبل أن يلتقي الهلال في الجولة التالية.