تورينو يضم سانابريا.. ويعلن مباشرةً عن إصابته بـ كورونا

أعلن نادي تورينو الإيطالي عن ضم توني سانابريا قادما من ريال بيتيس الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وتعاقد تورينو مع مهاجم منتخب باراجواي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وكشف تورينو في بيان الانتقال أن عينة سانابريا جاءت إيجابية وأثبتت إصابته بفيروس كورونا دون ظهور أعراض، ليدخل فورا في حجر صحي بعد الخضوع للكشف الطبي الروتيني.

✍️ | WELCOME SANABRIA The forward signs a four year deal 👉 https://t.co/TQBEw4aonr#SFT pic.twitter.com/2mziMAvfs7 — Torino FC English (@TorinoFC1906_En) January 31, 2021

سانابريا (24 عاما) انضم إلى ريال بيتيس قادما من روما في صيف 2016، وخاض معه إجمالا 84 مباراة سجّل فيها 21 هدفا وصنع 4 أهداف.

ولعب سانابريا معارا إلى جنوى بين يناير 2019 وصيف 2020 وسجل معه 9 أهداف في 39 مباراة.

وخاض سانابريا 20 مباراة مع ريال بيتيس في الدور الأول من الموسم الحالي، سجّل خلالها 3 أهداف.

وسبق لـ سانابريا اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، وساسولو وروما، كما قضى موسما معارا في سبورتنج خيخون الإسباني.

ويمتلك سانابريا 17 مباراة دولية مع منتخب باراجواي، سجّل خلالها هدفا وحيدا وشارك في كوبا أمريكا 2016.

ويعد سانابريا هو أول صفقة شتوية لـ تورينو في مقابل رحيل 4 لاعبين، على رأسهم الفرنسي سواليهو ميتي المنتقل إلى ميلان.

ويحتل تورينو المركز 17 في الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد كالياري الذي يحتل أول مراكز الهبوط.