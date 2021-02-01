تورينو يضم سانابريا.. ويعلن مباشرةً عن إصابته بـ كورونا

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:17

كتب : FilGoal

توني سانابريا - تورينو

أعلن نادي تورينو الإيطالي عن ضم توني سانابريا قادما من ريال بيتيس الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وتعاقد تورينو مع مهاجم منتخب باراجواي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وكشف تورينو في بيان الانتقال أن عينة سانابريا جاءت إيجابية وأثبتت إصابته بفيروس كورونا دون ظهور أعراض، ليدخل فورا في حجر صحي بعد الخضوع للكشف الطبي الروتيني.

أخبار متعلقة
قادش يضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق لمنع وقوع الكارثة.. فالنسيا يضم كوتروني ومدافع بنفيكا مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان

سانابريا (24 عاما) انضم إلى ريال بيتيس قادما من روما في صيف 2016، وخاض معه إجمالا 84 مباراة سجّل فيها 21 هدفا وصنع 4 أهداف.

ولعب سانابريا معارا إلى جنوى بين يناير 2019 وصيف 2020 وسجل معه 9 أهداف في 39 مباراة.

وخاض سانابريا 20 مباراة مع ريال بيتيس في الدور الأول من الموسم الحالي، سجّل خلالها 3 أهداف.

وسبق لـ سانابريا اللعب في الفريق الرديف لـ برشلونة، وساسولو وروما، كما قضى موسما معارا في سبورتنج خيخون الإسباني.

ويمتلك سانابريا 17 مباراة دولية مع منتخب باراجواي، سجّل خلالها هدفا وحيدا وشارك في كوبا أمريكا 2016.

ويعد سانابريا هو أول صفقة شتوية لـ تورينو في مقابل رحيل 4 لاعبين، على رأسهم الفرنسي سواليهو ميتي المنتقل إلى ميلان.

ويحتل تورينو المركز 17 في الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد كالياري الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

سانابريا تورينو في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مستعينا بغناء راموس.. العين السعودي يتعاقد مع مدرب إشبيلية السابق 2 ساعة | السعودية
تورينو يضم سانابريا.. ويعلن مباشرةً عن إصابته بـ كورونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
قادش يضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي 3 ساعة | المحترفون
لمنع وقوع الكارثة.. فالنسيا يضم كوتروني ومدافع بنفيكا 3 ساعة | ميركاتو
صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 ساعة | الدوري المصري
أوناجم: طلبت من باتشيكو الحصول على فرصة.. واللعب مع شيكابالا شرف 3 ساعة | الدوري المصري
المقاولون يتعاقد مع سافيولا ومحمد رزق من إنبي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك