قادش يضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:02

كتب : FilGoal

روبين سوبرينو - قادش

أعلن نادي قادش الإسباني عن ضم روبين سوبرينو قادما من فالنسيا في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح قادش أن سوبرينو سيلعب معارا إلى صفوفه لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

سوبرينو (28 عاما) مهاجم إسباني انضم إلى فالنسيا في يناير 2019 قادما من ديبورتيفو ألافيس.

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لكنه ظهر في 9 مباريات فقط بقميص الخفافيش هذا الموسم، واكتفى بتسجيل هدف وحيد وصناعة مثله، ليرحل إلى قادش بحثا عن مزيد من دقائق اللعب.

وخاض سوبرينو 34 مباراة إجمالا بقميص فالنسيا، سجّل فيها 3 أهداف وصنع هدفين، وتوج معه بكأس ملك إسبانيا 2019، وهو لقبه الوحيد في مسيرته الاحترافية.

سوبرينو بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد دون أن يخوض أي مباراة مع الفريق الأول، ولعب بعدها لـ بونفيرّادينا، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في 2015 دون أن ينجح في الظهور بقميص الفريق الأول له أيضا.

وأعير سوبرينو من مانشستر سيتي إلى جيرونا ثم ديبورتيفو ألافيس الذي انتقل إليه بشكل نهائي في 2017، وتألق بصفوفه مسجلا 12 هدفا في 71 مباراة.

ويعد سوبرينو ثاني صفقة شتوية لـ قادش بعد المهاجم الصربي إيفان سابونيتش المعار من أتليتكو مدريد.

وفتح استقدام سوبرينو الباب أمام التخلي عن المهاجم ألفارو خيمينيز الذي أعاره قادش إلى ريال مايوركا في القسم الثاني.

ويحتل قادش المركز 13 في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

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