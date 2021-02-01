مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 01:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

وصل مصطفى محمد إلى تركيا في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، للانضمام إلى نادي جالاتا سراي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وظهر المهاجم المعار من الزمالك مرتديا وشاح النادي التركي العريق أثناء خروجه من المطار.

وكان مصطفى محمد قد وجّه الشكر إلى القوات المسلحة المصرية "لمساعدته في إتمام إجراءات سفره لبداية مشواره الاحترافي".

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وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ويخوض جالاتا سراي مباراته المقبلة في الدوري أمام إسطنبول باشاكشهير حامل اللقب، قبل أن يصطدم في الدربي الشرس بـ فنربخشة بعدها بأيام.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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