لمنع وقوع الكارثة.. فالنسيا يضم كوتروني ومدافع بنفيكا

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 01:23

كتب : FilGoal

باتريك كوتروني - فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن ضم الثنائي باتريك كوتروني من ولفرهامبتون الإنجليزي، وفيرّو من بنفيكا البرتغالي، في سوق الانتقالات الشتوية.

فيرو

النادي : بنفيكا

باتريك كوتروني

النادي : فالنسيا

بنفيكا
فالنسيا

وأوضح فالنسيا أن كوتروني سيلعب معارا إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري.

كوتروني (23 عاما) لعب معارا إلى فيورنتينا منذ يناير الماضي، لكن ولفرهامبتون قطع إعارته بشكل مبكر هذا الشهر، ثم أعاره مباشرةً إلى الخفافيش.

المهاجم الإيطالي السابق لـ ميلان لم يسجّل أي هدف مع فيورنتينا وولفرهامبتون في 17 مباراة خاضها هذا الموسم، واكتفى بصناعة هدفٍ وحيد.

ويمتلك كوتروني مباراة دولية وحيدة مع منتخب إيطاليا، وسبق له التتويج ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2016 مع الأتزوري.

من جانبه، فـ فرانسيسكو ريس فيريرا، المُلقَب بـ "فيرّو"، هو قلب دفاع برتغالي يبلغ 23 عاما، ويتميز بطول قامة فارع يصل إلى 193 سم.

ولم يخض فيرّو إلا 7 مباريات مع بنفيكا هذا الموسم بواقع 306 دقيقة، ولعب بقميصه 65 مباراة إجمالا، سجّل خلالها 4 أهداف.

وكان فيرّو ضمن الفريق المثالي لبطولة أوروبا للناشئين تحت 17 عاما في 2014، والتي احتلت فيها البرتغال المركز الرابع.

وتلقى فيرّو الاستدعاء لمنتخب البرتغال الأول في 2019 لتعويض بيبي المصاب وقتها، لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة ليتوانيا بتصفيات يورو 2020.

ويعد كوتروني وفيرّو هما أول صفقتين لـ فالنسيا في موسم 2020\2021، بعد أن غابت الصفقات في الصيف الماضي عن الخفافيش.

ويحتل فالنسيا المركز 14 في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، فهل ينجو فالنسيا من الكارثة بصفقاته الجديدة؟

فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
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