صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 01:09

كتب : حامد وجدي

دييجو رولان - أوروجواي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع دييجو رولان في سوق الانتقالات الشتوية.

ليكون رولان ثاني صفقات بيراميدز الشتوية بعد أسامة جلال المنتقل من إنبي.

رولان (27 عاما) يمتلك 25 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجّل خلالها 4 أهداف، وشارك معه في كوبا أمريكا 2015 و2016.

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ويجيد رولان اللعب في مركز المهاجم الصريح، أو على الجناحين الأيمن والأيسر.

وبدأ رولان مسيرته في ديفينسور سبورتنج، قبل أن ينتقل إلى بوردو الفرنسي في 2013 ويقضي معه 5 مواسم سجل خلالها 38 هدفا وصنع 13 في 149 مباراة، وتوج معه بكأس فرنسا.

ثم انتقل رولان إلى الدوري الإسباني ولعب لـ مالاجا وهز شباك ريال مدريد ذهابا وإيابا في موسمه الأول.

بعدها تنقّل رولان بين أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وليجانيس، وديبورتيفو ألافيس، وخواريز المكسيكي، قبل أن يبدأ مغامرته في الدوري المصري.

دييجو رولان بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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