أوناجم: طلبت من باتشيكو الحصول على فرصة.. واللعب مع شيكابالا شرف

أوضح محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار للوداد المغربي أنه طلب من جايمي باتشيكو الحصول على فرصة للعب، مؤكدا أن اللعب مع محمود عبد الرزاق "شيكابالا" شرف.

وانتقل أوناجم إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال أوناجم عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "باتريس كارتيرون قادر على أن يُخرج الأفضل من كل لاعب وكان يعامل كل اللاعبين بنفس المعاملة".

وأضاف "انتقلت للوداد من أجل تحقيق البطولات".

وعن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، قال: "كانت لحظة صعبة للغاية لأننا بذلنا مجهودا كبيرا للفوز باللقب".

وتابع "أتمنى أن يفوز الزمالك ببطولة إفريقيا في العام الحالي".

وتحول للحديث عن علاقته بباتشيكو، وقال: "تحدثت معه وقلت له ليس لدي أي مشاكل شخصية معك، أطلب منك الحصول على الفرصة".

وعن ما حدث في مباراة سموحة، قال: "هذه المباراة كانت السبب في المشكلة التي حدث. قلت لباتشيكو أجعل الإدارة توقع عقوبة إدارية عليّ".

واستمر "اعتذرت للإدارة وللجهاز الفني وللاعبين".

وعن شيكابالا، قال: "لاعب محترم للغاية. هو مدرب داخل الملعب ويحتضن الناشئين دائما ويُنهي أي مشكلة".

وشدد "شرف لي اللعب بجواره".

وحول علاقته بفرجاني ساسي، قال: "أشعر أنه مغربي وليس تونسي. كان يساندني عندما ابتعدت عن المشاركة وقال لي: واصل التدريب بجد".

واستمر "هو وأشرف بن شرقي قدموا لي الدعم والمساندة".

وعن وجود بند في إعارته لا يسمح له باللعب ضد الزمالك مع الوداد، قال: "لا أعلم إذا كان هناك بندا يمنع ذلك أم لا".

وأتم "اللاعبون لم يتوقعوا رحيلي عن الفريق. وأشكر جماهير الزمالك التي دعمتني".

وانضم أوناجم للزمالك عام 2019 قادما من الوداد.

ولعب أوناجم 43 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع 9.