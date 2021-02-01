المقاولون يتعاقد مع سافيولا ومحمد رزق من إنبي

أعلن المقاولون العرب عن ضم الثنائي عمر فتحي "سافيولا"، ومحمد رزق، من إنبي خلال الانتقالات الشتوية.

وصرّح محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب لـ FilGoal.com: "نجحنا في ضم سافيولا ومحمد رزق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

سافيولا (26 عاما) سبق له اللعب في ناشئي الزمالك، ثم النجوم، ثم الأسيوطي –قبل تحوّله إلى بيراميدز-، والإسماعيلي، وانضم إلى إنبي في صيف 2019.

أمّا محمد رزق (27 عاما) فبدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، ولعب بعدها للجونة، وأسوان، والأسيوطي –قبل تحوّله إلى بيراميدز-، وانضم إلى إنبي في صيف 2019.

ولم يشارك رزق مع إنبي هذا الموسم إلا في مباراة واحدة خاض خلالها 56 دقيقة.

وكان المقاولون العرب قد أعار لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في انتقالات يناير.