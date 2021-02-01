باسم مرسي: باتشيكو طلب عودتي.. وسجلت أهدافا أكثر من أساطير الزمالك

أكد باسم مرسي المنتقل حديثا لمصر للمقاصة من الإنتاج الحربي أن إدارة الزمالك تحدثت معه للعودة لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية لكن الصفقة لم تتم.

وقال باسم مرسي لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك تحدث معي منذ شهرا وأيمن يونس هو من قاد المفاوضات وقال لي سننهي كل شيء مع الإنتاج الحربي".

وكان أيمن يونس رئيسا للجنة التنفيذية في الزمالك قبل رحيله بعد إنتهاء مدة تكليفه.

وأضاف "ليس لدي أي مشكلة مع من رفض عودتي للنادي، وأُقصد المسؤول الذي قال لجايمي باتشيكو: لا يجوز عودة باسم مرسي للفريق".

وشدد "الزمالك سيظل حبي الكبير، هو من صنع اسمي. لا أعلم السبب وراء عدم عودتي. لكنها إرادة الله".

وأكمل "باتشيكو قال في أحد البرامج التليفزيونية إنه يرغب في التعاقد معي وهذا يكفي".

وواصل "أتمنى دعم جماهير الزمالك في أي فريق أتواجد به. جماهير الزمالك حزينة لعدم عودتي".

وتابع "سجل التهديفي هو من يحدد إذا كنت قادرا على العودة للزمالك أم لا. سجلت في الأهلي والإسماعيلي هذا الموسم".

وعن رحيله عن الزمالك، قال: "رحلت إلى اليونان باتفاق مع مرتضى منصور على أن أعود للزمالك مجددا لكن هناك من رفض عودتي"

واستمر "كنت مُقصرا في فترات وتركيزي كان مع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "رحلت عن الزمالك وأنا هداف الفريق لـ3 مواسم وفُزت بكأس مصر في مباراتي الأخيرة. سجلت 53 هدفا بالقميص الأبيض أكثر من بعض أساطير الزمالك".

وعن انتقاله لمصر للمقاصة، قال: "انتقلت لفريق كبير وأشكر إيهاب جلال على اختياري له".

واستدرك "أشكر إدارة الإنتاج الحربي ومختار مختار الذي أعادني للملعب".

وعن مستواه في الوقت الحالي، قال: "الآن في قمة تركيزي منذ فترة طويلة. وأقدم أداء جيد. أصبحت لاعبا آخر. والقادم سيكون خيرا لي".

وتطرق مرسي للحديث عن العودة للمنتخب مصر، وقال: "أحلم بالعودة للمنتخب. أريد الحصول على فرصة وستشاهدوا ماذا سأفعل".

وأتم "مستعد للتنافس مع مصطفى محمد في منتخب مصر. أتمنى له التوفيق في تجربته الاحترافية وأن يكون أفضل مهاجم في العالم".

وانتقل مرسي للزمالك عام 2014 قادما من الإنتاج الحربي، قبل أن يخرج معارا للاريسا اليوناني وسموحة.

ولعب باسم مرسي مع الزمالك 137 مباراة.

وبعد نهاية تعاقده مع الزمالك انتقل للإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر عام 2019.

وسبق لباسم مرسي اللعب مع منتخب مصر في 9 مباريات وسجل 4 أهداف.