وائل جمعة: حاولت بكل الطرق مقابلة الأهلي في قطر وفشلت

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

وائل جمعة

أكد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على صعوبة الإجراءات الاحترازية المطبقة على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وقال وائل جمعة عبر قناة الأهلي: "حاولت بكل الطرق مقابلة فريق الأهلي في قطر لكني فشلت والأمر مستحيل لأنه تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "متفائل أن الأهلي سيظهر بشكل أفضل في كأس العالم للأندية عن مستوى الفريق في مباريات الدوري السابقة".

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وأكمل "الأهلي لديه أفضل حارس مرمى في إفريقيا وخط دفاع قوي وأفضل خط وسط، ينقصه فقط الاستقرار على العناصر الهجومية للظهور بشكل جيد في مونديال الأندية".

وتابع "يجب على الأهلي استغلال ثغرات دفاع الدحيل لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

وأردف "إذا كانت مباراة الأهلي والدحيل في ظروف عادية لحضرها 60 ألف مشجع أهلاوي".

وأوضح "رهاني على جماعية لاعبي الأهلي للفوز على الدحيل".

وشدد "في 2005 فكرنا في كل شيء في كأس العالم للأندية إلا المباراة الأولى لذلك خسرنا، والآن يجب أن يكون كل تركيز الفريق على مباراة الدحيل".

وأتم تصريحاته "رسالتي إلى لاعبي الأهلي هي أن يظهروا بالمستوى الذي يرضيهم ويرضي الجماهير في البطولة".

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية وائل جمعة
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