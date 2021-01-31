الغرافة القطري يعلن ضم مدافع بيراميدز

أعلن نادي الغرافة القطري تعاقده مع ويلفريد كانون مدافع بيراميدز.

ونشر النادي القطري عبر "تويتر" أن اللاعب الإيفواري انضم للفريق بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

وانضم كانون (27 عاما) لبيراميدز عام 2019 قادما من أدو دين هاج الهولندي.

ولعب كانون 22 مباراة مع بيراميدز وسجل هدفا وصنع آخر.

ويعد كانون أحد العناصر الأساسية لمنتخب كوت ديفوار. وشارك في 45 مباراة دولية وسجل بها هدفين وصنع هدفا.