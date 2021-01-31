الغرافة القطري يعلن ضم مدافع بيراميدز
الأحد، 31 يناير 2021 - 23:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي الغرافة القطري تعاقده مع ويلفريد كانون مدافع بيراميدز.
ويلفريد كانون
النادي : بيراميدز
ونشر النادي القطري عبر "تويتر" أن اللاعب الإيفواري انضم للفريق بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح.
🔵رسمياً: الغرافة يتعاقد مع الدولي العاجي ويلفريد كانون عقب اجتيازه بنجاح للفحص الطبي💛💙@WilfriedKanon pic.twitter.com/taCFUi8nR9— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 31, 2021
وانضم كانون (27 عاما) لبيراميدز عام 2019 قادما من أدو دين هاج الهولندي.
ولعب كانون 22 مباراة مع بيراميدز وسجل هدفا وصنع آخر.
ويعد كانون أحد العناصر الأساسية لمنتخب كوت ديفوار. وشارك في 45 مباراة دولية وسجل بها هدفين وصنع هدفا.