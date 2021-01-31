البنك الأهلي لـ في الجول: نقل مبارياتنا من ملعب الشرطة إلى استاد المقاولون

الأحد، 31 يناير 2021 - 22:28

كتب : رضا السنباطي

بيراميدز - البنك الأهلي

قرر نادي البنك الأهلي نقل مباريات الفريق إلى استاد المقاولون العرب، بدلا من استاد الشرطة.

وقال أشرف نصّار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "طلبنا من إدارة المقاولون العرب نقل مبارياتنا الرسمية إلى ملعبه".

وتابع: "سنستمر في التدرب على ملعب اتحاد الشرطة".

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وأوضح: "الجهاز الفني طلب نقل المباريات من ملعب الشرطة".

ومن المقرر أن يلعب البنك الأهلي مبارياته على استاد عثمان أحمد عثمان بدايةً من مواجهة الجونة في الجولة 12.

وكانت إدارة بيراميدز قد اعترضت على حالة أرضية ملعب الشرطة بعد مواجهة البنك الأهلي قبل عدة أسابيع.

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