مران الأهلي - محاضرة فنية لموسيماني.. ومشاركة جزئية للشحات
الأحد، 31 يناير 2021 - 22:22
كتب : حسام نور الدين
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وشهدت المحاضرة الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في المران.
وواصل وليد سليمان ومحمد هاني تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
كما شارك حسين الشحات في جزء من تدريبات الكرة خلال المران.
وغاب الشحات عن مران الأمس، السبت، بسبب شكواه من شد خفيف في العضلية الخلفية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
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