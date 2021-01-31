كوكا يسجل هدفين ويصنع الثالث ويقود أولمبياكوس للفوز على سميرني

قاد أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس للفوز على أبولون سميرني بنتيجة 3-1 على ملعب جورجيوس كاماراس ضمن مباريات الجولة 20 للدوري اليوناني.

وسجل كوكا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 31 قبل أن يصنع الهدف الثاني ليان مفيلا في الدقيقة 72 ويختتم ثلاثية أولمبياكوس في الدقيقة 90.

أما هدف أصحاب الأرض الوحيد فجاء عن طريق أبيولا داودا في الدقيقة 90.

الانتصار رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 54 في صدارة الدوري اليوناني بفارق 14 نقطة عن أيك أثينا أقرب منافسيه.

وتجمد رصيد أبولون سميرني عند النقطة 18 من 19 مباراة ليحتل المركز العاشر.

ووصل كوكا لهدفه السابع خلال 11 مباراة في الدوري اليوناني ليحتل المرتة الخامسة في ترتيب الهدافين، حيث يتصدر زميله يوسف العربي قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا.

ويلعب أولمبياكوس ضد أوفي كريت في الجولة المقبلة من الدوري اليوناني، بينما يلعب أبولون سميرني ضد باوك الذي يضم عمرو وردة ضمن صفوفه.