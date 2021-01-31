انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (1) أتليتك بلباو.. فوز صعب

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - بلباو

يستقبل برشلونة نظيره أتليتك بلباو في ملعب كامب نو بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.+93 هجمة مرتدة لـ برشلونة، ميسي يراوغ ويترك الكرة لـ جوردي ألبا الذي سدد، لكن سيمون تصدى

ق.88 تسديدة مباغتة من راؤول جارسيا يتصدى لها تير شتيجن

ق.87 خروج ديمبيلي ودخول برايثوايت

ق.84 دخول لونجليه بدلا من جريزمان

ق.74 جوووووووووووول جريزمان يدرك التعادل بعد عرضية مينجيزا الرائعة

ق.67 خروج بيانيتش ودخول سيرجي روبيرتو وملامح الغضب بادية على البوسني

ق.58 رأسية رائعة من بيانيتش وسيمون يتألق ويبعدها إلى ركنية

ق.49 جووووووووووول التعادل لـ بلباو بواسطة جوردي ألبا بالخطأ في مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.20 جووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.14 ميسي كاد أن يسجل بالصدر بعد تسديدة بيانيتش، لكن الكرة تعلو العارضة

ق.7 تهديد جديد! ميسي نحو جريزمان والأخير يسدد لكن سيمون في الموعد مجددا

ق.5 أوناي سيمون يمنع ميسي من تسجيل الهدف الأول ويتصدى للانفراد بنجاح

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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