الإسماعيلي يعير أبو اليزيد ومخلوف إلى المقاصة
الأحد، 31 يناير 2021 - 21:48
كتب : ياسر الشريف
أعلن نادي الإسماعيلي عن إعارة اثنين من لاعبيه إلى مصر للمقاصة.
محمد مخلوف
النادي : الإسماعيلي
إبراهيم أبو اليزيد
النادي : الإسماعيلي
وسيلعب إبراهيم أبو اليزيد لاعب الإسماعيلي إلى المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
كما سيلعب محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي إلى المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
أبو اليزيد (24 عاما) يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، وسبق له تمثيل السويس والداخلية قبل انتقاله إلى الإسماعيلي في 2019.
أمّا مخلوف (22 عاما) لاعب الوسط فسبق له تمثيل الفيوم، وفاركو، وشباب الزمالك، والداخلية، قبل أن ينضم للإسماعيلي في صيف 2019.
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