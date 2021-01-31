مونديال الأندية - موسيماني: كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نهزم الدحيل!

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لا يختلف عن الإعداد لأي مباراة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل، في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.

وخلال استضافته بقناة الأهلي قال موسيماني: "الإعداد لمباراة الدحيل القطري مثل أي مباراة أخرى في الدوري أو إفريقيا، نحن نستعد جيدا لمباريات إفريقيا ولذلك حققنا لقب البطولة".

وأضاف "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي تتكرر منذ قدومي لتدريب الفريق، وذلك بسبب ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام في العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة".

وشدد "سنحاول في الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات".

موسيماني واصل "برامج الإعداد للمباريات أصبحت مختلفة عن الماضي لذلك شاهدتم لاعبي الأهلي وهم يشاهدون مباريات الدحيل القطري أثناء السفر من القاهرة إلى الدوحة لدراسة الفريق بشكل جيد، وقبل ذلك كانت هذه المهمة متعلقة بالمدير الفني فقط".

وأشار "الدحيل فريق قوي وخطير جدا ولديه خط هجوم قوي للغاية يضم لاعبين من البرازيل مميزين جدا، أيضا لديهم مدافعين على أعلى مستوى مثل مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس السابق".

وأكد "حذرت لاعبي الأهلي من الدحيل ولكن بشكل لا يشعرهم بالخوف ولكن حتى يعلموا جيدا حجم خصمهم".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي قال: "الناس تتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ، ولكن كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نحقق الفوز على الدحيل".

وتابع "يجب أن نلعب بقوة أمام الدحيل ونكون في قمة التركيز ونقدم أداء جماعي مميز حتى نستطيع أن نحقق الفوز".

ثم أضاف "عندما توليت تدريب الأهلي قبل 4 شهور كانوا يطالبوني بالفوز بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر والآن كأس العالم للأندية، وهذا أمر طبيعي".

وأرسل رسالة للاعبي فريقه قائلا: "أقول للاعبي الأهلي دائما قدم كل ما لديك خلال هذه البطولة القوية التي تضم فرق أصحاب مستوى فني عالي وميزانيات ضخمة، وأن الأهلي ليس أقل من هذه الفرق وقيمة النادي وصورته العالمية كبيرة للغاية".

واستمر في تصريحاته "عندما تقاتل وتقدم كل ما لديك سواء خسرت أو انتصرت ستحظى باحترام الجماهير".

وأوضح "أخبرت اللاعبين أن كل المصريين يساندونهم لأننا نمثل مصر وأيضا كل جماهير إفريقيا تشجعهم في مونديال الأندية، وأتمنى أن أكون أوصلت هذه الرسالة المهمة لهم أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقهم".

وأتم تصريحاته "لعبت ضد الأهلي 4 مرات وشعرت بقوة جماهيره ولكن هنا للأسف سيكون العدد أقل بكثير، ولكن لا نستطيع طلب أكثر من ذلك لأننا بالفعل نلعب دون حضور الجماهير".