تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي أمام أتليتك بلباو

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - بلباو

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ودفع كومان بلاعبه صامويل أومتيتي في عمق الدفاع على حساب كليمنت لونجليه.

فيما يشارك ميراليم بيانيتش بالوسط لتعويض غياب سيرخيو بوسكيتس الموقوف.

ويتواصل الدفع بـ أوسكار مينجيزا في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب سيرجينيو ديست، رغم عودة سيرجي روبيرتو للتواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أوسكار مينجيزا – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – بيدري

الهجوم: ليو ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو – سيرجي روبيرتو – ريكي بويج – فرانسيسكو ترينكاو – إلايش موتيبا – كونراد دي لا فوينتي – ماتيوش فيرنانديش – مارتن برايثوايت

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أندر كابا – جيراي ألفاريز – إنييجو مارتينيز – يوري بيرتشيتشي

الوسط: أوسكار دي ماركوس – داني جارسيا – أوناي فينسيدور – إيكر مونيايين

الهجوم: راؤول جارسيا – إينياكي ويليامز

برشلونة أتليتك بلباو في إسبانيا الدوري الإسباني
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