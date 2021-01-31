الزمالك يعير ثنائي الشباب إلى أسوان وزد حتى نهاية الموسم

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:07

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف محمود - الزمالك

قام الزمالك بإعارة لاعبه محمد أسامة –الشهير بـ أوتاكا- إلى أسوان لمدة 6 أشهر.

يوسف محمود

النادي : الزمالك

محمد أسامة

النادي : أسـوان

نادي زد
أسـوان

وعلم FilGoal.com أن الظهير الأيمن المولود عام 1999، قد وقع على عقد مع الزمالك لمدة 3 سنوات قبل خروجه معارا.

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كما أعار الزمالك لاعبه يوسف محمود إلى نادي زد لمدة 6 أشهر.

وكذلك علم FilGoal.com أن المدافع مواليد 2000 جدد عقده مع الزمالك لينتهي في 2025 قبل خروجه معارا.

الزمالك أسوان زد
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