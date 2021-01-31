الزمالك يعير ثنائي الشباب إلى أسوان وزد حتى نهاية الموسم
الأحد، 31 يناير 2021 - 21:07
كتب : إبراهيم رمضان
قام الزمالك بإعارة لاعبه محمد أسامة –الشهير بـ أوتاكا- إلى أسوان لمدة 6 أشهر.
يوسف محمود
النادي : الزمالك
محمد أسامة
النادي : أسـوان
وعلم FilGoal.com أن الظهير الأيمن المولود عام 1999، قد وقع على عقد مع الزمالك لمدة 3 سنوات قبل خروجه معارا.
كما أعار الزمالك لاعبه يوسف محمود إلى نادي زد لمدة 6 أشهر.
وكذلك علم FilGoal.com أن المدافع مواليد 2000 جدد عقده مع الزمالك لينتهي في 2025 قبل خروجه معارا.