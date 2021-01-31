مونديال الأندية – الشحات: أتمنى الفوز باللقب مع الأهلي.. ومواجهة ريال مدريد في النهائي لا تُنسى

يتمنى حسين الشحات لاعب الأهلي أن يحقق لقب كأس العالم للأندية مع فريقه مشيرا إلى عدم نسيانه لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة حين كان في صفوف العين الإماراتي.

ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية ضد الدحيل يوم الخميس المقبل في ربع نهائي البطولة التي تُقام في قطر من 4-11 فبراير.

وقال الشحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كأس العالم للأندية شيء رائع بالنسبة لي. شاركت سابقا مع العين ووصلنا للنهائي. اللعب في البطولة كان شيئا مميزا وهو أمر لا يمكنني وصف".

وأضاف "الذكرى الأفضل هي التأهل للنهائي واللعب ضد ريال مدريد. أمر لا أستطيع نسيانه وأتمنى تحقيق نفس الشيء مع الأهلي وأتمنى أن نحقق اللقب".

وخسر الشحات نهائي كأس العالم للأندية عام 2018 ضد ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وكان الشحات قد سجل هدفا في الترجي في مباراة ربع النهائي والتي انتهت بفوز العين بثلاثية دون مقابل.

وعن مشاركة الأهلي، قال: "نحن أبطال إفريقيا وسنلعب ضد أبطال القارات الأخرى. البطولة يتواجد بها أبطال العالم والجميع يحلم بالمشاركة في هذه البطولة. كل الفرق قوية ولديها لاعبين يرغبون في خوض هذا البطولة لكن نحن نمتلك مجموعة رائعة ونلعب بقلب رجل واحد ونريد تحقيق شيئا ما".

وعن مواجهة الدحيل، قال: "هو فريق قوي ولديه لاعبين جيدين. نستعد لهم جيدا ونحترمهم للغاية وواثق أن هذا نفس شعورهم".

واستمر "قُمنا بالاستعداد لهم على أكمل وجه ونعرف نقاط قوتهم وضعفهم والجهاز الفني يعرف ما يمكن توقعه، أتمنى أن ننتصر ونواصل مشوارنا في البطولة".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ حال الانتصار على الدحيل، قال: "كل تركيزنا منصب على المباراة الأولى، لكن بايرن فريق قوي ولديه عدة نجوم".

وتابع "أحب مواجهة توماس مولر فأنا معجب بأسلوبه".

وعن جماهير الأهلي، قال: "هم رائعون للغاية يحبون الانتصار دائما ورؤية الفريق بشكل جيد ويطمحون للتحقيق الألقاب. حديثي طوال اليوم عن جماهير الأهلي لن يكون كافيا".

وأضاف "كنت أتمنى أن تتمكن الجماهير من مشاهدة البطولة من الملعب لأن هذا يمنحنا دافعا كبيرا".

وأتم "الأهلي لا يمتلك جماهير في مصر فقط لكنهم في بكل مكان في العالم العربي وكل ملعب سيمتلئ بجماهير الأهلي إذا أُتيح للجمهور الفرصة للحضور. أتمنى أن يدعمونا دائما كما جرت العادة".

وانتقل حسين الشحات للأهلي من العين في يناير 2019.

ولعب الشحات مع الأهلي 69 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 13.

وفاز الشحات بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر مرة ودوري أبطال إفريقيا.