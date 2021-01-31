سيراميكا كليوباترا يضم ظهير الرجاء المغربي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع الكاميروني فابريس نجاه ظهير الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحضر اللاعب للقاهرة ووقع على عقود انتقاله للفريق بحضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي.

نجاه صاحب الـ23 عاما انضم للرجاء قادما من الدفاع الحسني الجديدي في يناير 2019.

وشارك اللاعب الكاميروني في 53 مباراة بكل المسابقات مع الرجاء سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ويجيد نجاه اللعب في مركز الجناح الأيسر ومحور الارتكاز وقلب الدفاع.

ويعد نجاه هو الصفقة الثالثة لسيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الشتوية بعد استعارة أحمد ياسر ريان من الأهلي وضم رجب عمران من مصر للمقاصة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة. وفاز في 4 مباريات وخسر 3 من إجمالي 9 خاضها في المسابقة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مضيفهم أسوان يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.