المقاصة يعلن عبر في الجول التعاقد مع باسم مرسي

أعلن مصر للمقاصة عن ضم باسم مرسي من الإنتاج الحربي في سوق الانتقالات الشتوية.

وصرّح سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة لـ FilGoal.com: "نجحنا في التعاقد مع باسم مرسي".

وأوضح: "وقّعنا معه عقدا لمدة 3 مواسم".

وضم المقاصة باسم مرسي تعويضا لـ مروان حمدي الذي تم بيعه إلى الزمالك مساء أمس السبت.

وارتبط اسم باسم مرسي بالانتقال إلى الزمالك في انتقالات يناير، قبل أن يغلق مسؤولو الزمالك الباب في وجه عودته.

مرسي (29 عاما) سجّل هدفين وصنع مثلهما في 8 مباريات خاضها مع الإنتاج الحربي هذا الموسم.

وسبق لـ مرسي اللعب لـ بتروجت قبل الانتقال إلى الإنتاج عام 2013، ومعه تألق ليرحل إلى الزمالك الذي شهد فترته الذهبية حيث توج معه بالثنائية وحصد جائزة هداف الدوري.

بعدها خرج مرسي معارا إلى لاريسا وسموحة، قبل أن يرحل نهائيا صوب الإنتاج في صيف 2019.