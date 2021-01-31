أتليتكو مدريد يدهس قادش ويغرد على قمة الدوري الإسباني

فاز أتليتكو مدريد على قادش بنتيجة 4-2 رامون دي كارنازا ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإسباني.

تقدم لويس سواريز في الدقيقة 28 لأتليتكو مدريد قبل أن يتعادل ألفارو نجريدو لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، لكن ساؤول نيجويز أعاد التقدم للضيوف في الدقيقة 44.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ركلة الجزاء.

وقلص ألفارو نيجريدو النتيجة في الدقيقة 71، قبل أن يختتم كوكي أهداف أتليتكو مدريد في الدقيقة 88.

واحتسب جيل مانزانو ركلة جزاء لقادش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد لمسة يد على كوكي لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، حين كانت الدقيقة تشير لتقدم الضيوف بنتيجة 2-1.

الانتصار رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 50 من 19 مباراة ليواصل صدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ40 نقطة من 20 مباراة.

فيما تجمد رصيد قادش عند النقطة 24 من 21 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

ولم يفز أتليتكو مدريد بنتيجة 4-2 منذ عام 2014 حين تغلب على قربطة في موسم 2014-2015.

ويعد الانتصار هو الثامن على التوالي للفريق في الدوري الإسباني ليكون على بعد انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لدييجو سيميوني مع الفريق وانتصارين من معادلة الرقم القياسي للفريق.

ثنائية سواريز جعلته يصل لـ14 هدفا في الدوري الإسباني ليعزز تربعه على على عرش الهدافين.

ووصل سواريز لهدفه الـ14 مع أتليتكو مدريد بعد 16 مباراة مع أتليتكو مدريد، ورغم أنه سجل 5 أهداف فقط بعد أول 16 مباراة مع برشلونة.

وأصبح سواريز رابع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في نفس المدة بعد برودين فولا مهاجم الفريق عام 1940، وبالتازار جونيور عام 1988 وكريستيان فيري عام 1998.

أما ثنائية نيجريدو فجعلته ثالث يسجل هدفين في مرمى أتليتكو مدريد بنفس المباراة وهو في الـ35 من عمره أو أكبر في تاريخ الدوري الإسباني، بعد جييرمو جوروستيثا لاعب فالنسيا عام 1945 وفيرنتس بوكشاش لاعب ريال مدريد عام 1963.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد سلتا فيجو في الجولة المقبلة فيما يلعب قادش ضد ريال سوسيداد.