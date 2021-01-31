مصدر مقرب من جنش لـ في الجول: الحارس لن يرحل.. وهذا ما فعله لمساعدة الزمالك

شدد مصدر مقرّب من محمود عبد الرحيم "جنش" لاعب الزمالك، عدم نية الحارس الدولي السابق الرحيل عن القلعة البيضاء.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جنش مستمر في االزمالك ولا أساس من الصحة لرغبته في المغادرة".

وتابع: "كل ما يُثار عنه مؤخرا شائعات، هو بعيد عن المشاركة بسبب إصابة في العضلة الضامة".

وواصل: "لو أراد جنش مغادرة الزمالك لرحل مجانا ولم يجدد عقده دون شروط كما حدث".

وأكمل: "جنش طلب من إدارة النادي بشكل شخصي ترحيل حصوله على مقدم عقده، ليسمح لهم بسداد مقدمات عقود اللاعبين الجدد".

وأتم: "فعل جنش ذلك تقديرا للظروف التي يمر بها النادي ونظرا لكونه قائدا من قادة الفريق".

ولم يشارك جنش في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في أول جولتين أمام المقاولون العرب وبيراميدز.

وشارك جنش في 7 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس التي ألمت به في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.