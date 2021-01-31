ألافيس يستعير الموهبة بييستري من مانشستر يونايتد
الأحد، 31 يناير 2021 - 18:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن التعاقد مع فاكوندو بييستري قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.
فاكوندو بيليستري
النادي : مانشستر يونايتد
وذكر ألافيس أنه استعار جناح الشياطين الحمر الشاب حتى نهاية الموسم الجاري.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع بييستري في أكتوبر الماضي قادما من بينيارول مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.
✅ @FPellistri07 ficha por el Deportivo Alavés 🙌
🇺🇾 El joven jugador uruguayo llega cedido por el @ManUtd hasta final de temporada 🤝
ℹ️👉 https://t.co/e2m24rNp76#OngiEtorriPellistri #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/rIIEqipEJn— Deportivo Alavés (@Alaves) January 31, 2021
ولم يظهر بييستري في أي مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر يونايتد حتى اللحظة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير بدوري أبطال أوروبا.
وشارك بييستري بشكل دوري مع الفريق الرديف لـ مانشستر يونايتد وسجّل معه 3 أهداف.
ولن يتكبّد ألافيس عناء تسجيل بييستري كلاعب أجنبي من خارج قارة أوروبا، إذ يحمل جواز سفر إسباني لأن عائلة والده تنحدر من إقليم جاليثيا.
باييستري (19 عاما) يعد أحد أهم مواهب أوروجواي الكروية القادمة في سماء كرة القدم.
ويعتبر بييستري الصفقة الشتوية الوحيدة لكتيبة أبيلاردو جونزاليس حتى اللحظة.
ويحتل ألافيس المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويسعى للهروب من شبح الهبوط.