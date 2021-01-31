انتهى نهائي مونديال اليد - الدنمارك (26) (24) السويد.. الدنمارك تحافظ على لقبها

الأحد، 31 يناير 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

السويد - الدنمارك

تلتقي الدنمارك بجارتها السويد في نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 على صالة استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك 26-24

ق.58 لاندين حارس الدنمارك يتصدى لرمية جزاء

ق.50 الدنمارك توسّع الفارق 24-21

ق.44 الدنمارك تستعيد التقدم 20-19

ق.39 السويد تعود للتقدم 17-16

ق.37 مباراة متكافئة

ق.32 ميكيل هانسن يسجل الهدف الـ14 للدنمارك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 13-13

ق.29 اكتمال السويد ونقص عددي للدنمارك

ق.27 السويد تلعب بـ4 لاعبين + حارس المرمى بعد إيقاف فردريك بيترسون

ق.27 السويد 13-11 الدنمارك

ق.25 إيقاف دقيقتين لألبين لاجرجين لاعب السويد

ق.23 تقدم السويد 11-10

ق.23 السويد تتعادل من رمية جزاء

ق.22 الدنمارك 10-9 السويد

ق.19 لاندن يتألق ويتصدى للهدف التاسع للسويد

ق.18 باليكا يمنع التاسع للدنمارك والسويد تتعادل سريعا

ق.17 السويد تسجل الهدف السابع

ق.14 العارضة تحرم السويد من التعادل

ق.13 أنديرسون يسجل السابع للدنمارك

ق.13 أندريس باليكا يتألق ويحمى مرماه ويحرم الدنمارك من التقدم

ق.13 نيكلاس لاندن يمنع السويد من تسجيل السابع

ق.11 التعادل 6-6 بين المنتخبين

ق.1 السويد تسجل الأول بعد 49 ثانية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدنمارك السويد مصر 2021 مونديال الأندية
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