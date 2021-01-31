خسر الصدارة لصالح ليون.. باريس سان جيرمان يسقط أمام لوريان بريمونتادا في +90

الأحد، 31 يناير 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - لوريان

لم يخسر باريس سان جيرمان مجرد 3 نقاط فقط ضد لوريان الذي يصارع من أجل البقاء، بل قد يخسر الوصافة بعدما خسر الصدارة.

وخسر باريس سان جيرمان من لوريان بنتيجة 3-2 على ملعب "ستاد دو موستوار" ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الفرنسي.

الهزيمة هي الأولى لماوريسيو بوتشيتينو مع الفريق بعدما انتصر في 4 مباريات وتعادل في واحدة.

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تقدم لوريان في النتيجة عن طريق لوران أبيرجيل في الدقيقة 38 لكن نيمار تعادل لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وعاد نيمار وسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 58 من ركلة جزاء أيضا.

لكن يوان ويسا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 قبل أن يسجل تيريم موفي هدف الانتصار في الدقيقة 92.

انتصار لوريان حرم باريس سان جيرمان من الحصول على صدارة الدوري الفرنسي من ليون، بعدما توقف رصيد الفريق عند النقطة 45 وأقل بنقطة عن الفريق المتصدر.

وقد يخسر باريس سان جيرمان المركز الثاني ويتراجع للثالث إذا فاز فريق ليل (45 نقطة) على ديجون في نفس مباريات الجولة.

بينما ارتفع رصيد لوريان عند النقطة 18 من 21 مباراة في المركز الثامن عشر.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيم في الجولة المقبلة فيما يلعب لوريان ضد ستاد رين.

باريس سان جيرمان
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