سموحة يضم عرفة السيد

أعلن نادي سموحة التعاقد مع عرفة السيد لاعب إنبي السابق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وصرّح فرج عامر رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "عرفة السيد انضم إلى سموحة في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "اللاعب وقّع على عقد يربطه بـ سموحة لمدة موسمين".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب، أنه يفاضل بين 3 عروض بعد الانفصال عن إنبي.

وأوضح المصدر أمس السبت: "عقده مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأكمل "الاتجاه الحالي هو الموافقة على رحيله بالتراضي".

وأضاف "سموحة والإنتاج الحربي هما الأقرب لضمه حتى الآن، وهناك مفاوضات مع أيضا الاتحاد السكندري".

عرفة السيد (32 عاما) لم يخض أي مباراة مع إنبي في الدوري المصري هذا الموسم بعد خروجه من حسابات المدرب حلمي طولان.

وسبق لـ عرفة السيد تمثيل تليفونات بني سويف، والجونة، والزمالك، وطلائع الجيش، ووادي دجلة.

وسبق لـ عرفة السيد تمثيل منتخب مصر في 2014 خلال ولاية شوقي غريب.

وحاول سموحة استعارة أحمد ياسر ريان من الأهلي في وقتٍ سابق من انتقالات يناير، لكن اللاعب فضّل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا.