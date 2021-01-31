راديو كتالونيا: ميسي قرر اللجوء للقضاء بعد تسريب عقده مع برشلونة

الأحد، 31 يناير 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

لا تزال توابع تسريب عقد ليونيل ميسي لاعب برشلونة من صحيفة "إل موندو" مُستمرة.

الصحيفة الإسبانية والمختلفة عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قامت بنشر عقدا زعمت أنه عقد ميسي مع برشلونة، وعلى أثره كشفت أن الأسطورة الأرجنتينية حصل على ما يُقدر بـ555 مليون يورو من النادي الكتالوني منذ عوسم 2017-2018.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" فإن ميسي قرر اللجوء للقضاء ورفع دعوى قانونية ضد الصحيفة الإسبانية.

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خطوة ميسي للجوء للقضاء تأتي بعد ساعات من بيان برشلونة الذي استنكر فيه النادي الكتالوني ما نشرته الصحيفة الإسبانية، مؤكدا أن النادي اتخذ إجراء قانونية ضد الصحيفة.

التفاصيل التي نشرتها "إل موندو" جاء فيها أن ميسي حصل على 92% من إجمالي عقده مما يعني حصوله على 511 مليون يورو فقط حتى الآن.

كما نص العقد على حصول ميسي على مكافأة قدرها 14 مليون يورو عند الفوز بدوري أبطال أوروبا ومكافأت تتراوح بين 9 ملايين و400 ألف أو 4 ملايين و731 ألف عند الفوز بالدوري الإسباني.

بالإضافة لحصوله على 66 مليون كمكافأة ولاء عند تجديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين للتجديد حتى الآن.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات ليونيل ميسي.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نشرت تقريرا في وقت سابق يفيد بأن مانشستر سيتي عرض على ميسي الانضمام لصفوفه بعقد يمتد لـ10 سنوات يلعب خلالها للنادي الإنجليزي في السنوات الأولى على أن ينتقل لأحد أندية "سيتي جروب" أو يصبح سفيرا للمجموعة. (طالع التفاصيل)

ولعب ميسي 754 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 649 هدفا وصنع 284.

وفاز ميسي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 10 مرات بالإضافة لبطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وحقق ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

ليونيل ميسي برشلونة
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