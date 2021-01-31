مونديال اليد – البرونزية من نصيب إسبانيا بعد فوز تاريخي على فرنسا

فازت إسبانيا بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بتفوقها على فرنسا 35-29 على صالة استاد القاهرة، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

لتحصد إسبانيا البرونزية الثانية في تاريخها بعد نسخة 2011 التي استضافتها السويد.

كما عادت إسبانيا لمنصات التتويج باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ 2013 عندما حصدت لقبها الثاني في أرضها.

من جانبها، فشلت فرنسا في تكرار إنجاز النسخة الماضية عندما حلت ثالثة، وستكون خارج منصات التتويج للمرة الرابعة فقط في آخر 15 نسخة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأكبر لـ إسبانيا على فرنسا في تاريخ مواجهاتهما بالبطولات الكبرى (بطولة العالم – بطولة أوروبا – الأولمبياد).

وفرضت إسبانيا تفوقها طوال اللقاء ونجحت في إنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 16-13.

وحصد رودريجو كوراليس حارس مرمى إسبانيا جائزة رجل المباراة بعد تصدياته المؤثرة.

وكانت إسبانيا قد ودعت البطولة في نصف النهائي على يد الدنمارك، فيما خسرت فرنسا أمام السويد.

وتلعب الدنمارك أمام جارتها السويد اليوم الأحد في صالة استاد القاهرة لتحديد بطل مصر 2021.