مونديال اليد – البرونزية من نصيب إسبانيا بعد فوز تاريخي على فرنسا

الأحد، 31 يناير 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - الصورة من حساب مصر 2021

فازت إسبانيا بالميدالية البرونزية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بتفوقها على فرنسا 35-29 على صالة استاد القاهرة، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

لتحصد إسبانيا البرونزية الثانية في تاريخها بعد نسخة 2011 التي استضافتها السويد.

كما عادت إسبانيا لمنصات التتويج باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ 2013 عندما حصدت لقبها الثاني في أرضها.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - باروندو: أُصبت بالإحباط بعد لقاء الدنمارك.. ولاعبو المنتخب: شعرنا بالحزن بعد مباريات نصف النهائي مونديال اليد - نهائي إسكندنافي.. عارضة الدنمارك تطيح بـ إسبانيا وزير الرياضة للاعبي الأهلي: ستسيرون على خطى منتخب اليد مونديال اليد - تيمنا بأرض مصر.. السويد تتخطى فرنسا إلى النهائي

من جانبها، فشلت فرنسا في تكرار إنجاز النسخة الماضية عندما حلت ثالثة، وستكون خارج منصات التتويج للمرة الرابعة فقط في آخر 15 نسخة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأكبر لـ إسبانيا على فرنسا في تاريخ مواجهاتهما بالبطولات الكبرى (بطولة العالم – بطولة أوروبا – الأولمبياد).

وفرضت إسبانيا تفوقها طوال اللقاء ونجحت في إنهاء الشوط الأول متقدمة بنتيجة 16-13.

وحصد رودريجو كوراليس حارس مرمى إسبانيا جائزة رجل المباراة بعد تصدياته المؤثرة.

وكانت إسبانيا قد ودعت البطولة في نصف النهائي على يد الدنمارك، فيما خسرت فرنسا أمام السويد.

وتلعب الدنمارك أمام جارتها السويد اليوم الأحد في صالة استاد القاهرة لتحديد بطل مصر 2021.

إسبانيا فرنسا مصر 2021 مونديال اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام ضد ليفربول 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية لليفربول.. ليدز يذبح ثعالب ليستر سيتي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة يضم عرفة السيد 18 دقيقة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: ميسي قرر اللجوء للقضاء بعد تسريب عقده مع برشلونة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر بـ إنبي لـ في الجول: جلسة مفاوضات مع بيراميدز لانتقال أسامة جلال 32 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - غياب ماني ضد وست هام وصلاح يقود الهجوم 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفركوزن يضم جناح ليستر سيتي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أجويرو يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك