مونديال الأندية - صلاح محسن: روح الأهلي سلاحنا الأقوى ضد الدحيل.. وعهد من أجل الجماهير

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي إن فريقه يتحلى بروح النادي وهي السلاح الأقوى لتخطي عقبة الدحيل، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير.

وصرح محسن عبر الموقع الرسمي قائلا: "هناك حالة تركيز شديدة من كل اللاعبين والجميع يتحلى بروح الأهلي، هي سلاحنا الأقوى لتخطي عقبة الدحيل في افتتاح مشوار كأس العالم للأندية".

وواصل "نمتلك روحا قتالية كبيرة لتحقيق الفوز في المباراة ضد الدحيل، لدينا أحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية".

وأكمل "جاهزون لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل ولدينا دوافع كبيرة جدا لتحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح".

وتابع "بيتسو موسيماني مدرب الفريق عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي لمنحنا العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل".

وأردف "هناك إصرار كبير لدى اللاعبين على تحقيق الهدف وهو الفوز".

وواصل "نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي والذي سيكون محط أنظار العالم أجمع".

وأكمل "نعرف جيدا أهمية المشاركة في مونديال الأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل".

وأتم "دعم جماهير الأهلي دافع قوي جدا للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير".

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في كأس العالم للأندية 2020 بقطر في مواجهة الدحيل بربع نهائي البطولة يوم الخميس.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 5 مرات سابقا، ومشاركته هذا العام هي السادسة، وكان أبرز ما حققه هو المركز الثالث في البطولة.