مونديال الأندية - جدو: بطولة 2012 للشهداء.. وكيف أوقعني بركات في خلاف مع البدري

قال محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق إن الأهلي قدم أفضل مباراة في تاريخه خارج ملعبه ضد الترجي في نهائي دوري الأبطال 2012، كما استرجع قصة ساخرة حدثت بينه وبين محمد بركات زميله وحسام البدري مدربه السابقين.

وصرح جدو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" قائلا: "بطولة 2012 كانت وقتا صعبا للغاية في تاريخ النادي الأهلي، بعد الحادثة المشؤومة في بورسعيد، رحم الله الشهداء".

وواصل "كان الوقت صعبا للغاية، لم يكن هناك بطولة دوري، كنا نلعب في إفريقيا فقط، في مباراة الذهاب ضد الترجي تعادلنا بنتيجة 1-1".

وأكمل "في مباراة تونس تعاهد اللاعبون على تقديم كل شيء من أجل الشهداء، حتى أننا أسميناها بطولة الشهداء فيما بيننا".

وتابع "ذلك النهائي كان أفضل مباراة في تاريخ الأهلي خارج ملعبه، ضد الترجي، كنا في قمة المستوى والتركيز وجدت روحا لم تكن موجودة سابقا في الفريق".

وأردف "تلك هي روح الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة، أن يتواجد بركات وأبو تريكة وعماد على مقاعد البدلاء وهم وحوش إفريقيا وتفوز، هذا يظهر لك أن الفريق الذي شارك في المباراة ووضع قلبه على يده، مثل شهداء الحادثة".

وأكمل "الترجي كان متأكدا بنسبة مليون في المائة أنه سيلعب في كأس العالم للأندية باليابان، وكانت هناك لافتة لجماهير الترجي تشير إلى تتويجهم وعلم اليابان موجود".

وتابع "أهدرنا فرصا في البداية، ثم فرصة السيد حمدي الذي بذل مجهودا جبارا لم أتوقع أن يصدر منه، لكنه قدم أداء جيدا في البطولة، مر من وليد الهشري وأرسل عرضية وتمكنت من تسجيل الهدف".

واستطرد "بعد الفوز بالبطولة كان أحد أحلام حياتي اللعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية وأن نفوز بأبطال إفريقيا، وحققت أحلامي مع الأهلي".

وأكمل "كانت بطولة خاصة لأنها إهداء لروح الشهداء، كما أن كأس العالم تضم صفوة الأندية بين القارات".

وفاز الأهلي بلقبه السابع في تاريخه لدوري الأبطال على حساب الترجي عام 2012.

وتحدث جدو حول اللعب في كأس العالم للأندية قائلا: "كان هناك تشكيل من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، ودائما أصحاب الخبرات يساعدون الصغار وهناك روحا جيدة وهي ما تساهم في نجاح الأهلي دوما".

وواصل "أول مباراة في كأس العالم كانت ضد هيروشيما بطل اليابان فزنا بنتيجة 2-1، سجل السيد حمدي هدفا وأبو تريكة بدلا من غالي في الشوط الأول وسجل".

وأكمل "مباراة الفريق البرازيلي (كورينثيانز) كانت صعبة جدا، كان هناك رونالدو لا أذكر موجود أم رحل، لكن رونالدو بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم في تاريخ اللعبة، لكنه لم يكن موجودا في هذه البطولة".

وتابع "خسرنا بهدف، لكننا قدمنا مستوى جيدا جدا، كنا نتمنى الوصول للنهائي".

وأردف "في المباراة الأخيرة، كنت على مقاعد البدلاء، بعد أن شاركت في أول مباراتين، حظي السيء أنني جلست بجانب بركات خارج الملعب".

واسترسل "شحنني للغاية وقال لي كيف يجلسك حسام البدري على مقاعد البدلاء؟ لماذا؟ كيف لا تلعب؟ لعبت المباراتين السابقتين؟ وفي النهائي سجلت هدفا".

وأتم "شحنني للغاية، كنت أموت بداخلي، تحدثت بعد المباراة مع حسام البدري وحدثت مشادة وخصم مني أموالا، قلت لبركات لا أريد أن أجلس بجانبك أو أعرفك مجددا، بركات مشكلة".

واحتل الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2012 بعد أن فاز ضد سانفريس هيروشيما في ربع النهائي بنتيجة 2-1 ثم خسر من كورينثيانز بهدف وخسر من مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين.