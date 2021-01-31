السولية: نسعى لكتابة التاريخ في المونديال.. والحديث عن لقاء بايرن غير مقبول الآن

شدد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن فريقه لن يكتفي بالظهور المشرف في مونديال الأندية الذي ينطلق يوم الخميس بمواجهة الأول ضد الدحيل بطل قطر.

وقال السولية في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي:"التواجد في كأس العالم للأندية كان حلما نتطلع للوصول إليه، وقد تحقق بعد ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية".

وواصل "تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطري فقط، ولا نتحدث عن أي شيء آخر، من أجل ‏تحقيق هدفنا الرئيسي، وهو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وتخطي المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح. ليس من الطبيعي الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطي نظيرتها الأولى، ومن ثم أي ‏حديث عن لقاء بايرن ميونيخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفي للتعامل ‏مع مثل هذه الأمور".

واستمر "درسنا فريق الدحيل القطري بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، ‏ولدينا رغبة قوية في الفوز، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية. دعم جماهير الأهلي لنا لحظة الوصول إلى مطار الدوحة، وأيضا أمام فندق ‏الإقامة أمر ليس بجديد على جماهيرنا التي تبقى دائما خير داعم لنا في كل المناسبات".

وأردف "دعم جماهير الأهلي يصل إلينا بشكل مستمر، ويمنحنا دوافع قوية، من أجل تحقيق ‏الانتصارات. الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون دائما بعد الفوز بالبطولات ‏أمر يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويرفع من مستوى طموحاتهم، لتحقيق المزيد من ‏البطولات".

واختتم السولية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، وأيضا الفوز ‏بكأس السوبر المحلي والإفريقي في الفترة المقبلة.‏

والفائز من لقاء الأهلي والدحيل يواجه بايرن بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في البطولة وإنجازه الأبرز يبقى الفوز بالميدالية البرونزية في 2006.