السولية: نسعى لكتابة التاريخ في المونديال.. والحديث عن لقاء بايرن غير مقبول الآن
الأحد، 31 يناير 2021 - 16:39
كتب : FilGoal
شدد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن فريقه لن يكتفي بالظهور المشرف في مونديال الأندية الذي ينطلق يوم الخميس بمواجهة الأول ضد الدحيل بطل قطر.
وقال السولية في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي:"التواجد في كأس العالم للأندية كان حلما نتطلع للوصول إليه، وقد تحقق بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية".
وواصل "تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطري فقط، ولا نتحدث عن أي شيء آخر، من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي، وهو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وتخطي المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح. ليس من الطبيعي الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطي نظيرتها الأولى، ومن ثم أي حديث عن لقاء بايرن ميونيخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الأمور".
واستمر "درسنا فريق الدحيل القطري بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، ولدينا رغبة قوية في الفوز، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية. دعم جماهير الأهلي لنا لحظة الوصول إلى مطار الدوحة، وأيضا أمام فندق الإقامة أمر ليس بجديد على جماهيرنا التي تبقى دائما خير داعم لنا في كل المناسبات".
وأردف "دعم جماهير الأهلي يصل إلينا بشكل مستمر، ويمنحنا دوافع قوية، من أجل تحقيق الانتصارات. الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون دائما بعد الفوز بالبطولات أمر يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويرفع من مستوى طموحاتهم، لتحقيق المزيد من البطولات".
واختتم السولية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، وأيضا الفوز بكأس السوبر المحلي والإفريقي في الفترة المقبلة.
والفائز من لقاء الأهلي والدحيل يواجه بايرن بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.
ويشارك الأهلي للمرة السادسة في البطولة وإنجازه الأبرز يبقى الفوز بالميدالية البرونزية في 2006.