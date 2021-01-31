الشناوي: لا مجال للحديث عن بايرن ميونيخ.. تعاهدت وزملائي على إسعاد الجماهير

الأحد، 31 يناير 2021 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي وبيراميدز

قال محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي إن فريقه يركز بشكل كامل على مباراة الدحيل ولا مجال للحديث عن بايرن ميونيخ في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تعاهد وزملائه على تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب لإسعاد الجماهير.

وصرح الشناوي عبر الموقع الرسمي قائلا: "تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل، ولا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة".

وواصل "أي حديث عن مواجهة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة وأننا نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، ولكي نصل إلى مواجهة بايرن ميونيخ، يجب أن نتخطى الدحيل أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - عودة الشناوي أمام بيراميدز مجاهد: الشناوي والأهلي يمثلان مصر في مونديال الأندية.. تخفيض عقوبته تحكيم للصالح العام الزمالك: هناك اتجاه لإصدار بيان رسمي لتحديد موقفنا تجاه تخفيف عقوبتي الشناوي ووادي

وأكمل "لاعبو الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل، لتخطيه واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح".

وتابع "نحترم الدحيل، لدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية".

وأردف "سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي سواء عند استقبالنا في مطار الدوحة أو بمجرد وصولنا لفندق الإقامة".

واستطرد "كلاعبين نتعاهد دوما على تحقيق الانتصارات والبطولات، من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا على كافة المستويات".

وأتم "وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وأتمنى أن تعود الجماهير للمدرجات قريبا، خاصة وأن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي لحصد الألقاب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية يوم الخميس.

مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2020 الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيسوس: علينا عدم إهدار النقاط في هذا الموسم الصعب على الجميع 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - جدو: بطولة 2012 للشهداء.. وكيف أوقعني بركات في خلاف مع البدري 7 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
السولية: نسعى لكتابة التاريخ في المونديال.. والحديث عن لقاء بايرن غير مقبول الآن 20 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الشناوي: لا مجال للحديث عن بايرن ميونيخ.. تعاهدت وزملائي على إسعاد الجماهير 37 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدرب أستون فيلا: إسقاط ساوثامبتون في ملعبه نتيجة رائعة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول لـ توخيل.. تشيلسي يسقط بيرنلي بركلتين إسبانيتين 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - أيمن المزين مدربا لـ منتخب السويس 59 دقيقة | مصر
مران الزمالك - تأهيل لـ شيكابالا وروقا.. وتدريبات منفردة لـ حفني ومروان والجزيري ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك