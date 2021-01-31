الشناوي: لا مجال للحديث عن بايرن ميونيخ.. تعاهدت وزملائي على إسعاد الجماهير

قال محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي إن فريقه يركز بشكل كامل على مباراة الدحيل ولا مجال للحديث عن بايرن ميونيخ في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تعاهد وزملائه على تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب لإسعاد الجماهير.

وصرح الشناوي عبر الموقع الرسمي قائلا: "تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل، ولا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة".

وواصل "أي حديث عن مواجهة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة وأننا نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، ولكي نصل إلى مواجهة بايرن ميونيخ، يجب أن نتخطى الدحيل أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد".

وأكمل "لاعبو الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل، لتخطيه واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح".

وتابع "نحترم الدحيل، لدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية".

وأردف "سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي سواء عند استقبالنا في مطار الدوحة أو بمجرد وصولنا لفندق الإقامة".

واستطرد "كلاعبين نتعاهد دوما على تحقيق الانتصارات والبطولات، من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا على كافة المستويات".

وأتم "وجود جماهير الأهلي في البطولة حافز قوي للفريق، وأتمنى أن تعود الجماهير للمدرجات قريبا، خاصة وأن دورها مهم جدا في تحقيق الانتصارات التي تقود الأهلي لحصد الألقاب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية يوم الخميس.