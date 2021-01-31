في الدرجة الثانية - أيمن المزين مدربا لـ منتخب السويس

أعلن نادي منتخب السويس تعيين أيمن المزين مدربا للفريق خلفا لأشرف خضر الذي استقال من منصبه في وقت سابق.

واستقال خضر من منصبه بعد الخسارة أمام جمهورية شبين بهدفين لهدف.

واجتمع المزين مع مجلس الإدارة اليوم الأحد قبل بداية تدريبات الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة الزرقا يوم الجمعة في الجولة الـ12 من الدوري المصري للدرجة الثانية.

ويحتل منتخب السويس المركز الرابع في مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات.

وحقق المزين الصعود للدوري الممتاز أربع مرات مع أندية الرجاء والشرقية وبيراميدز وطنطا.

وكان المزين قد تولى تدريب فريق بني سويف في وقت سابق قبل انطلاق الموسم بعد رحيله عن تدريب طنطا.