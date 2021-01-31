مران الزمالك - تأهيل لـ شيكابالا وروقا.. وتدريبات منفردة لـ حفني ومروان والجزيري

خضع اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لتدريبات تأهيلية اليوم الأحد على هامش مران الزمالك.

وكشف محمد أسامة طبيب الزمالك، وفقا للموقع الرسمي للنادي، أن شيكابالا يعاني آلام في أسفل الظهر بينما يواصل روقا تنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف أسامة أن اللاعب حمزة المثلوثي يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وسيخضع لآشعة لتحديد حجم إصابته.

وتدرب الثلاثي أيمن حفني وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي، المنضم حديثا للفريق، منفردا.

وعقد المدرب جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وشدد البرتغالي للاعبين على أهمية اللقاء المقبل ضد غزل المحلة للحفاظ على النتائج الإيجابية.

وشرح باتشيكو أمورا فنية وجملا تكتيكية لتطبيقها في المران.

ويأمل الزمالك تعزيز تصدره لترتيب الدوري حين يواجه مضيفه المحلة يوم الثلاثاء في الجولة 11.

وحصد الزمالك 23 نقطة من 9 مباريات في الدوري بالفوز 7 مرات والتعادل في مناسبتين.

وله لقاء مؤجل ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وعزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل عنه مصطفى محمد ومحمد أوناجم وكريم بامبو على سبيل الإعارة إلى جالاتا سراي والوداد والبنك الأهلي على الترتيب.