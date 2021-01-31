لاوتارو يلمح لإمكانية تمديد تعاقده مع إنتر

الأحد، 31 يناير 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

يبدو أن إنتر اقترب بالفعل من تمديد تعاقد مهاجمه لاوتارو مارتينيز، وذلك حسمبا ألمح اللاعب الأرجنتيني.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت بأن لاوتارو سيمدد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023 إلى 2024.

وقال لاوتارو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد هنا، المشجعون يحبونني والمدرب يثق بي وكذلك النادي".

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وأضاف "لا توجد مشاكل، أنا أفكر فقط فيما يحدث على أرض الملعب".

لاوتارو كسر صيامه التهديفي الذي استمر لـ6 مباريات بهز شباك بينيفينتو في الدوري الإيطالي يوم السبت، المباراة التي انتهت بفوز إنتر برباعية نظيفة.

وأوضح "أنا سعيد بالهدف لكن فوز إنتر هو الشيء الأهم، نحن مجموعة واحدة، ونعمل حتى نتمكن دائمًا من تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم "أنا أتطلع إلى التحسن. أريد أن أتطور كل يوم وأبذل قصارى جهدي دائما من أجل إنتر".

حسب الجريدة الإيطالية ذائعة الصيت فقد وافق مارتينيز على تجديد تعاقده مع إنتر دون شرط جزائي.

ويمتلك لاوتارو (23 عاما) شرطا جزائيا في تعاقده يُقدر بـ 111 مليون يورو.

كما سيحصل على راتب 4.5 مليون يورو بدلا من 2.5 ملون يورو حاليا، وسيكون أقل من المطلوب وهو 7.5 مليون يورو بسبب فيروس كورونا.

وسيلغي إنتر بند الشرط الجزائي، ليغلق الباب أمام مهاجمه ضد العروض المقدمة من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لاوتارو الموسم الجاري خاض 28 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 5.

الأرجنتيني يقضى موسمه الثالث منذ انضمامه قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو في 2018.

وسجل مارتينيز مع النيراتزوري 41 هدفا وصنع 14 في 112 مباراة بجميع المسابقات.

لاوتارو مارتينيز إنتر
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