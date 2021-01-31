خبر في الجول - المصري يخطر مدافعه بضرورة إيجاد فريق جديد قبل غلق فترة القيد الشتوية

الأحد، 31 يناير 2021 - 15:17

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود - محمود حمد - المصري

أخطر النادي المصري لاعبه محمود حمد بضرورة البحث عن عروض للرحيل إلى أحد الفرق قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في النادي، أن الجهاز الفني أبلغ إدارة المصري بموافقته على رحيل اللاعب خاصة بعدما أصبح خارج الحسابات منذ خروجه من معسكر الفريق ببرج العرب وإبلاغه بالتدرب ببورسعيد لرفع مستواه البدني.

ووقع على اللاعب إجمالي غرامات مالية وصلت إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه بسبب انقطاعه عن التدريبات.

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حمد (27 عاما) من أبناء الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى المصري في صيف 2018.

ولم يشارك حمد مع المصري في أي مباراة خلال الموسم الجاري.

ولعب حمد بقميص المصري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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