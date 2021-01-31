مدرب الإسماعيلي: لا وقت للبدء من الصفر.. ولاعبو الفريق بحاجة للهدوء والتنظيم

قال دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي الجديد إنه لا وقت للبداية من الصفر مع الفريق، مشرا إلى أنه يمتلك لاعبين متميزين بحاجة للهدوء والتنظيم فقط، كما أشار إلى أن أري بابل سيقدم أفضل ما لديه معه، وذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدراويش.

وصرح يوفيتش قائلا: "لن أبدأ عملي مع الفريق من الصفر، لا وقت لذلك، نحتاج للتركيز في مشوارنا المحلي وبعد ذلك يمكننا النظر في الأمور الداخلية للفريق".

وواصل "تابعت كل تسجيلات الفريق بالدوري والبطولة العربية للوقوف على أزمات الفريق والعمل على حلها سريعا، وطالبت بإقامة مباراة ودية لمشاهدة باقي اللاعبين".

وأكمل "انطباعي الأول أن الفريق يضم لاعبين على مستوى عال وقادرين على إحداث الفارق لكنهم بحاجة لبعض الهدوء والتنظيم وتجنب التسرع وأرى أن التعادل ضد بيراميدز لم يكن سيئا".

وتابع "تدريب الإسماعيلي فرصة مميزة فهو ناد كبير، وشرف لي الانضمام له وأحترم للغاية شعاره ومجلس إداراته وجماهيره".

وأردف "تحدثت مع مجموعة من المدربين الذين سبق لهم تدريب فرق في مصر، وأعلم جيدا أنه سيحتفل بالمئوية بعد 3 سنوات وسبق له التتويج ببطولة الدوري ودوري الأبطال فهو فريق كبير للغاية في مصر".

وواصل "أري بابل لاعب مميز وأحد أفضل لاعبي أنجولا، إلا أنه لم يقدم أفضل ما لديه بعد في الملاعب المصرية، أؤمن بقدراته وسيظهر بشكل مختلف مع الفريق مثلما حدث أثناء تواجده في أول أغسطس".

وأتم "أعرف مدى حماس الجماهير لناديها الكبير واثق في مساندتهم لتحقيق أحلامنا في استعادة النتائج المميزة والوصول بالفريق لمكانته المستحقة".

وبدأ يوفيتش مهمته مع الدراويش عقب مباراة بيراميدز يوم السبت والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في الدوري.