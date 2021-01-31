سلبية مسحة الزمالك استعدادا لـ المحلة

جاءت مسحة عناصر الزمالك سلبية والتي أجراها الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه غزل المحلة يوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن محمد أسامة طبيب الفريق سلبية المسحة عبر الموقع الرسمي للفارس الأبيض.

ويأمل الزمالك تعزيز تصدره لترتيب الدوري حين يواجه المحلة في الجولة 11.

وحصد الزمالك 23 نقطة من 9 مباريات في الدوري بالفوز 7 مرات والتعادل في مناسبتين.

وله لقاء مؤجل ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وعزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل عنه مصطفى محمد ومحمد أوناجم وكريم بامبو على سبيل الإعارة إلى جالاتا سراي والوداد والبنك الأهلي على الترتيب.