مصدر في سيراميكا كليوباترا يوضح لـ في الجول سبب تأخر إعلان ضم لاعب الرجاء

الأحد، 31 يناير 2021 - 14:36

كتب : حامد وجدي

فابريس نجاه

قال مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه نجح في ضم فابريس نجاه ظهير الرجاء المغربي الأيسر، لكن إجازة البنوك في المغرب اليوم الأحد عطلت الإعلان عن الصفقة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "النادي نجح في التعاقد مع فابريس نجاه الظهير الأيسر للرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي".

وواصل "تم الاتفاق بين الناديين على كافة التفاصيل المالية ويتواجد اللاعب في القاهرة الآن لإنهاء كافة التفاصيل".

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وأكمل "النادي لن يعلن عن الصفقة قبل إرسال القيمة المالية لفريق الرجاء، خاصة وأن البنوك لن تعمل اليوم الأحد في المغرب لكنها ستنتظم في العمل يوم الإثنين".

وأتم "تم توقيع عقد ثلاثي بين الرجاء واللاعب وسيراميكا كليوباترا، لكي يحق لنا قيده في قائمتنا، لأن القيد ينتهي يوم 31 يناير، علما بأن الصفقة تمت ويتبقى فقط التحويلات المالية للنادي المغربي".

ومن جانبه، أعلن الرجاء انتقال اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

توصل نادي الرجاء الرياضي ونادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب فابريس نغاه لصفوف نادي سيراميكا...

Posted by Raja Club Athletic on Sunday, January 31, 2021

نجاه صاحب الـ23 عاما انضم للرجاء قادما من الدفاع الحسني الجديدي في يناير 2019.

وشارك اللاعب الكاميروني في 53 مباراة بكل المسابقات مع الرجاء سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ويجيد نجاه اللعب في مركز الجناح الأيسر ومحور الارتكاز وقلب الدفاع.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 14 نقطة. وفاز في 4 مباريات وخسر 3 من إجمالي 9 خاضها في المسابقة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مضيفهم أسوان يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا في الدوري الدوري المصري الممتاز
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