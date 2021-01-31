سكاي: الشباب السعودي يقترب من ضم إيجالو

الأحد، 31 يناير 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

إيجالو

يرغب نادي الشباب السعودي في الحصول على خدمات أوديون إيجالو مهاجم شنغهاي شينوا الصيني والذي قضى عاما مع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الشباب مهتم بضم إيجالو، والنادي الصيني منح نظيره السعودي الإذن للحديث مع المهاجم النيجيري.

وانتهت إعارة إيجالو صاحب الـ31 عاما مع مانشستر يونايتد في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: سأحاول إشراك إيجالو ضد واتفورد.. وروميرو وروخو سيرحلان إيجالو: السن وفريقي والوباء كانوا ضد ترشيحي.. ورغم ذلك اختارني سولشاير لمانشستر إيجالو: إذا تعرضت للعنصرية مرة أخرى سأخرج من الملعب

وانضم إيجالو معارا إلى يونايتد في يناير 2020 لمدة عام.

ولعب المهاجم النيجيري بقميص يونايتد في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

ويمتلك الشباب حاليا في الهجوم كل من تركي العمار وعبد الله الحمدان الذي سينضم مجانا إلى الهلال بنهاية الموسم وماخيتي ديوب.

في السعودية الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في سيراميكا كليوباترا يوضح لـ في الجول سبب تأخر الإعلان الرسمي لضم ظهير الرجاء 2 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: الشباب السعودي يقترب من ضم إيجالو 9 دقيقة | السعودية
رئيس الزمالك: سنبدأ على الفور إنشاء فرع جديد للنادي.. وسوق يناير انتهت ما لم يحدث شيء 37 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: بدأت أرى نتائج عملي 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
الجزيري: ارتداء قميص الزمالك حلم وشرف لأي لاعب.. وحديث يجمعني بباتشيكو 48 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يستنكر تقرير "إل موندو" عن تفاصيل عقد ميسي.. ويتخذ إجراءات قانونية ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: مباراة شيفيلد كانت واحدة من أصعب مباريات الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
غزال: باتشيكو وافق على انضمامي للزمالك ولكن.. وكأس الأمم أنهت مشروع أجيري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك