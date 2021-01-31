سكاي: الشباب السعودي يقترب من ضم إيجالو

يرغب نادي الشباب السعودي في الحصول على خدمات أوديون إيجالو مهاجم شنغهاي شينوا الصيني والذي قضى عاما مع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الشباب مهتم بضم إيجالو، والنادي الصيني منح نظيره السعودي الإذن للحديث مع المهاجم النيجيري.

وانتهت إعارة إيجالو صاحب الـ31 عاما مع مانشستر يونايتد في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

وانضم إيجالو معارا إلى يونايتد في يناير 2020 لمدة عام.

ولعب المهاجم النيجيري بقميص يونايتد في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

ويمتلك الشباب حاليا في الهجوم كل من تركي العمار وعبد الله الحمدان الذي سينضم مجانا إلى الهلال بنهاية الموسم وماخيتي ديوب.