بيرلو: بدأت أرى نتائج عملي

الأحد، 31 يناير 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في سامبدوريا

يشعر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بأن نتائج عمله بدأت في الظهور مؤخرا بعد فترة من التخبط.

وفاز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المؤسف أننا لم نتمكن من استغلال فرصنا بشكل أفضل وإنهاء المباراة في الشوط الأول".

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وأضاف المدرب الذي تولى تدريب السيدة العجوز قبل بداية الموسم "رغم ذلك سيطرنا على المباراة وسجلنا الهدف الثاني في وقت متأخر ولم نهدر سوى القليل".

وأكمل "عندما ندافع بهذه الطريقة، فهذا يعني أن لاعبي خط الوسط والمهاجمين لدينا يضغطون بشكل صحيح، لقد فعلنا ذلك بشكل جيد أمام سامبدوريا".

وتابع "نتحسن ونبدأ في رؤية نتائج عملنا على أرض التدريب مع وجود شكل للعبنا".

وأتم بيرلو "كريستيانو رونالدو دائما ما يقوم بواجبه للفريق ولا توجد مشكلة إذا لم يسجل".

سجل فيديريكو كييزا وأرون رامسي ثنائية يوفنتوس في اللقاء.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة الـ39 في المركز الثالث من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر.

يوفنتوس أندريا بيرلو
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