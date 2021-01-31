برشلونة يستنكر تقرير "إل موندو" عن تفاصيل عقد ميسي.. ويتخذ إجراءات قانونية

استنكر نادي برشلونة اليوم الأحد ما نشرته صحيفة إل موندو الإسبانية عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي أيقونة الفريق.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكتب النادي الإسباني في بيان "برشلونة ينفي بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر تفاصيل عقد ميسي وهو وثيقة خاصة بين الأطراف المعنية بها، ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة إل موندو".

وأضاف "ويؤكد في الوقت ذاته دعمه المطلق لميسي أمام محاولات تشويه سمعته وتقويض علاقته بالنادي حيث نشأ وأصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

ونشرت إل موندو تقريرا تزعم فيه معرفتها تفاصيل عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة.

وكتبت أن ساحر الأرجنتين حصل على أكثر من نصف مليار يورو خلال آخر 4 سنوات.

LATEST NEWS ❗ Press Release: Leo Messi All the details 👇 https://t.co/CVDmFaZ6t4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2021

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.

ولم يحسم أفضل لاعب في العالم 6 مرات مصيره بعد سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة مطلع الموسم الجاري لكنه اصطدم بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو.