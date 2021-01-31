غزال: باتشيكو وافق على انضمامي للزمالك ولكن.. وكأس الأمم أنهت مشروع أجيري

قال علي غزال لاعب وسط سموحة إن عدم انضمامه للزمالك توقف بسبب عدم قدرة النادي على عقد صفقات جديدة في الصيف ما دفعه للانضمام للنادي السكندري بعد ما وجده من احترام وتقدير.

علي غزال النادي : سموحة سموحة

وصرح غزال عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من الناحية الفنية، كان باتشيكو موافق على انضمامي للزمالك، الأمر كله كان في التعاقدات الجديدة في حد علمي ومشكلة ما، ثم تحدثت مع فرج عامر رئيس سموحة، وتحدث بدوره مع أيمن يونس وتم كل شيء".

وأكمل "أول شيء نظرت إليه احترام وتقدير النادي لي، كان ذلك أول ما لفت نظري، والفريق صغير في السن وهناك طموح وتوليفة جيدة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تجانسا أكبر في الفريق".

وأردف "الوضع في سموحة جيد، ربما ليس مثل الماضي بتواجد أسماء كبيرة، لكن المشروع جيد ونتائجه ستكون جيدة في الفترة المقبلة".

وعن مفاوضات الأهلي قال: "لم تكن مفاوضات رسمية مع الأهلي. بل أثناء تولي هيثم عرابي إدارة التعاقدات بالأهلي، كانت مجرد اتفاقات بينه وبين وكيل أعمالي بعد انتهاء تعاقدي في أمريكا، لكن حينها لم أكن أميل كثيرا للعودة إلى مصر، لذا انتقلت إلى البرتغال".

وتطرق للحديث حول خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق قائلا: "منذ رحيل أجيري لم يتواصل معي جهاز منتخب مصر، الآن أنا هنا وبظهوري بشكل جيد وبوجود الفريق في مركز جيد في الجدول بالتأكيد سيحدث تواصل".

وأردف "فترة أجيري؟ كان هناك مشروعا جيدا إلى أن أتت بطولة كأس الأمم التي أنهت كل شيء فنيا وإداريا".

وأكمل منذ قدوم أجيري، والأسماء التي انضمت بعيدا عني حتى، كانت صغيرة في السن، مصطفى محمد كان أول مرة ينضم لمنتخب مصر مع أجيري وعمار حمدي وغيرهم، كان هناك مشروعا جيدا للمستقبل لكن حينما نظمنا البطولة في مصر كان لابد أن نفوز بها، أراه مدرب جيد جدا".

وتابع غزال: "التنمر لم يؤثر علي قط، لم أتعرض لهذا في أوروبا وأمريكا وآسيا، ما أحزنني أنه حدث من مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا مشكلة لدي أن يكون الأمر في كرة القدم، الفكرة أن الأمر كان في شيء شخصي".

واسترسل "ما جعلني أتحدث أنه يحدث لكل الناس ولا أحد يتحدث عنه، الأمر ليس وليد اللحظة".

وأتم حول مستقبله "الطموح لا يتوقف، سموحة لن يكون آخر فريق ألعب له، تلك خطوة أحاول الظهور خلالها ومساعدة النادي بشكل كبير أن تكون خطوة أكبر، وأن أضيف شيئا للنادي وأن أتواجد هنا بشكل جيد في الدوري يليق باسم النادي".

غزال صاحب الـ28 عاما انضم إلى سموحة في فترة القيد الأولى مطلع الموسم الجاري.

وشارك غزال خلال الموسم الجاري مع سموحة في 6 مباريات بكل المسابقات.

وتواجد علي غزال طيلة فترة تدريب خافيير أجيري لمنتخب مصر مع الفراعنة منذ سبتمبر 2018 وحتى رحيله عن المنتخب بعد توديع كأس الأمم 2019 من دور الـ16.

وشارك غزال بقميص منتخب مصر في 11 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.