الزمالك: باتشيكو وافق على ضم سيف ومروان بين 5 خيارات.. وموقف أسامة جلال وباسم مرسي

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن فريقه أغلق ملف التعاقدات الشتوية ولن يضم أسامة جلال مدافع إنبي، موضحا أن ضم مروان حمدي وسيف الدين الجزيري تم بموافقة جايمي باتشيكو مدرب الفريق بعد عرض 5 أسماء.

وصرح سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أعتبر هذه الفترة أكثر 48 ساعة سخونة في الزمالك".

وواصل "بعد رحيل مصطفى محمد أصبح هناك أموال يمكننا استخدامها في الصفقات".

وأكمل "صفقة مصطفى محمد بالنسبة لسانت إيتيان كانت استثمارية، الأمر كان أشبه بعمل تجار شطار، يشتريه ثم يبيعه ويرد لنا أموالنا، وهذا يبرر حرصهم على الاعتذار وغيرها".

وتابع "اعتبرنا ما قاله رئيس سانت إيتيان ابتزاز، وشيء طبيعي أن الإدارة تحرص على سمعة النادي، لكن النادي على وشك تقديم شكوى رسمية ضد سانت إيتيان بسبب الاتهامات غير المقبولة، وهذا سيحدث خلال ساعات".

وأردف "الأمر ليس بلاغا وتم إغلاقه، لكن قضية أخلاقية نرغب في حسمها".

واستطرد "لدينا مستشارين على أعلى مستوى ويعرفون كيف يستردون حق النادي، الأمر ليس قضية صفقة فقط".

وتابع "حرص سانت إيتيان الشديد على الصفقة يوضح أنها رابحة بكل المقاييس، ودفع ثمن تصريحات غير مسؤولة من رئيسه".

وأردف "هناك اتفاق رسمي في عقد مصطفى محمد بأولوية مصلحة النادي، قد يأتي فريق ويدفع 5 ملايين دولار ونبيعه له ولا يكون هذا النادي هو جالاتاسراي".

وأكمل "شاءت الأقدار أن نتابع الدوري التركي مثل الإنجليزي".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتاسراي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار مع أحقية الشراء بمبلغ 4 ملايين دولار.

وتابع سالم حديث حول انضمام ثنائي هجومي لتعويض مصطفى محمد قائلا: "كانت هناك 5 أسماء عرضت على باتشيكو، مروان وسيف وناصر منسي وحسام حسن ومحمود وادي، لم يكن بينهم باسم مرسي، كل شيء تم بموافقة المدرب وتابعه بنفسه ويعرف قدرات الثنائي جيدا".

وأردف "صفقة سيف الدين الجزيري ستفيده محليا، مروان يتواجد مكان مصطفى محمد تحديدا، وقطاع الناشئين في الزمالك به مواهب على أعلى مستوى أيضا، هناك مجموعة تشكل فريقا كاملا".

وتابع "تم إغلاق قصة باسم مرسي وحسام حسن تماما، باسم أحد أبناء الزمالك لكننا كنا نجري في الساعات الأخيرة".

وأتم "أسامة جلال؟ تم إغلاق أمر صفقته أيضا، الزمالك لن يضم أي لاعبين آخرين".

وضم الزمالك خلال السوق الشتوية الثلاثي أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.