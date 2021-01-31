لاعب الدحيل: نتمنى الوصول لمراحل متقدمة في مونديال الأندية

الأحد، 31 يناير 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

فريق الدحيل القطري

يتمنى إسماعيل محمد لاعب الدحيل ظهور فريقه بوجه مشرف في بطولة كأس العالم للاندية، مشددا على رغبته في الوصول لمراحل متقدمة بالمسابقة.

الدحيل بطل قطر مستضيفة مونديال الأندية 2020 يبدأ مشواره بالصدام مع الأهلي المصري في ربع نهائي المسابقة يوم الخميس.

وقال إسماعيل لموقع ناديه: "مشاركتنا في هذه البطولة شرف لنا وهي من طموحات النادي وإن شاء الله نظهر بالوجه المشرف ونصل لمراحل بعيدة فيها".

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الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيلاقي بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأضاف "فريق الدحيل يسير في الطريق الصحيح وكان ينقصنا الحظ في العديد من المباريات ولكن هذا لا يعني أن الفريق لن يقدم الأداء المطلوب منه".

وتابع "أتمنى أن يكون الجميع في قمة جاهزيتهم البدنية والفنية والذهنية وإن شاء الله نقدم عرض يليق باسم النادي وباسم دولة قطر".

وواصل "سنخرج بفوائد عديدة من هذه المشاركة تجعلنا أقوى في المباريات القادمة محليا وقاريا".

وأتم "هذه السنة من أفضل السنوات التي أرى فيها الجماهير داخل الملعب تساندنا رغم ان عروضنا كانت متذبذبة، إن شاء الله نقدم الاداء المطلوب منا داخل الملعب ونحقق النتائج المرجوة".

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

الأهلي الدحيل مونديال الأندية
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