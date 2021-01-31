حوار - أيمن حفني: فوجئت برد فعل الجماهير حيال عودتي.. وأتمنى إسعادهم بلقبي الدوري وإفريقيا

قال أيمن حفني لاعب وسط الزمالك إنه ممتن لعودته لفريقه مرة أخرى، مشددا على سعيه لإثبات نفسه وجدارته بالفرصة وتاركا أمر تحديد مستقبله سواء بالاعتزال أو الاستمرار لإدارة النادي وقرارها بنهاية الموسم.

أيمن حفني النادي : الزمالك الزمالك

وأجرى حفني حوارا مطولا مع قناة الزمالك ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

وتحدث حفني في البداية حول رحيله وعودته قائلا: "لم أرغب في الرحيل بشكل نهائي من الزمالك، أردت الرحيل مؤقتا على سبيل الإعارة لإثبات نفسي لأنني لم أكن أشارك، أردت إثبات نفسي والعودة لإنهاء مسيرتي في الزمالك".

وواصل "حدث ما حدث ولم أستمر، ثم جاء مرض ابنتي، ولم أتمكن من فعل شيء".

وأكمل "أشكر كل جماهير الزمالك على مساندتها وكل الجماهير المصري وجماهير الأهلي على أمنياتهم لها بالشفاء".

وتابع "صديق مقرب مني اقترح علي أن أكتب منشورا عبر موقع (فيسبوك)، رد فعل الجماهير والجميع أدمع عيني، حتى لو لم يكن هناك نصيبا في العودة، كان يكفيني حب الجماهير ورد فعلهم".

وأردف "بصراحة فوجئت برد فعل غير طبيعي كأنني موجود لم أرحل، وشكر خاص لجماهير الزمالك العظيمة، وأن أكون عند حسن ظنهم أن أثبت أنني أستحق هذا الدعم".

واستطرد "أول من اهتم بهذا البيان، تواصل معي عبد الحليم علي وقال لي إن مجلس الإدارة ينتظرني، واتجهت إلى النادي".

وتابع "الأمر تطلب يوما واحدا، ورحبوا بعودتي، وعدت لمنزلي وسعيد بالعودة".

وأردف "عملت مع باتشيكو في وقت سابق وكان من ضمن الأسباب الرئيسية خلف تتويجنا في الدوري، وقابلته في مباراة الرجاء، وقال لي إنه حينما عاد سأل عني وعن الفريق الذي كان موجودا في فترته الأولى".

وأكمل "شيكابالا كان على تواصل دائم معي، وقال لي إنني سأنهي مسيرتي في الزمالك، وأيمن يونس أيضا وعدني، وعبد الحليم علي وأشرف قاسم، جميعهم دعموني".

وتابع "علاقتي بباتشيكو ممتازة بالطبع، شعرت وكأنني كنت معه منذ يومين ولم يغب كل تلك الفترة".

وأردف "عدت للتدريبات وتواجدت مع الفريق، وباتشيكو رحب كثيرا بوجودي، وأتمنى مساعدة الفريق إن احتاجني في أي وقت، المران الأول لي سيكون بداية من يوم الأحد".

واستكمل "حينما انضممت للنادي قلت إن وجودي تأخر 5 أعوام، رسالة لجميع اللاعبين والشباب المتواجدين، نادي الزمالك لا ينسى أي أحد والجماهير كذلك، وأتمنى أن أستحق المكانة التي تواجدت بها".

رحلة حفني الأولى مع الزمالك بدأت في 2014، استمر بالقميص الأبيض لمدة 5 سنوات قبل أن ينتقل لمصر المقاصة في 2019.

وتوج حفني بالدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 ونال كأس مصر ثلاث مرات مع الزمالك.

وظفر بالكونفدرالية الإفريقية 2018-2019 مع الفارس الأبيض.

وتطرق حفني للحديث حول جاهزيته وإمكانية مساهمته قائلا: "كنت أتدرب في الفترة الأخيرة في صالة جيم وفي ملعب خاص، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك برنامج تأهيلي، وفي أي وقت يحتاجني زملائي أو مدربي سأكون عند حسن ظنهم".

وتابع "سأحاول الاجتهاد في فترة الـ6 أشهر قدر الإمكان، وبعد نهاية الموسم سأقرر حسب رؤية النادي إن كنت سأستمر أو سأعتزل بقميص الزمالك".

وأردف حول بداية الموسم لفريقه قائلا: "بداية الزمالك قوية جدا وأتمنى الحفاظ عليها، الموسم مازال طويلا وأتمنى حصد العدد الأكبر من النقاط، وأرى أن بإمكاننا الفوز بالدوري ودوري الأبطال خلال الموسم الجاري".

وتابع "الفريق مكتمل، كل لاعب يمتلك ميزته الخاصة، عودة فرجاني تثبت أنه لا غنى عنه، أتمنى أن يجدد ويتواجد معنا وينهي مسيرته في الزمالك، وبنشرقي وشيكابالا، كل اللاعبين يكملون بعضهم البعض".

وأكمل "أتمنى أن يكون مروان حمدي وسيف الجزيري إضافة كبيرة للنادي".

واسترسل "سيف الدين الجزيري سيكون من نجوم الزمالك في الفترة المقبلة".

وواصل "كنت أتمنى وجود مصطفى محمد في الزمالك، لأنه إضافة كبيرة، لكن اختار الاحتراف وأتمنى أن يكرمه الله خلال فترة احترافه ويشرفنا".

وأضاف "توقعت انتصارنا في المباريات الصعبة خلال شهر فبراير الماضي، لأن اللاعبين يظهرون في المواقف الصعبة وسيقومون بالمستحيل للفوز، مباراة الترجي كانت عاملا حاسما للفوز بالمباراة التي تلتها، لنتوج بالبطولتين".

وقال ضاحكا حول استعادة رقم 14 "أوباما يسير بشكل جيد برقم 14 سيستمر به".

وتابع "حازم إمام سبب عشقي لرقم 14، وهو سبب طلبي للرقم لأنني حاولت أكون جزء من تاريخ رقم 14 في الزمالك".

وعاد حفني للمقاصة في 2019 ثم انتقل معارا للمقاولون العرب في يناير 2020، ورحل عن الأول منذ أشهر.

وشارك حفني في 159 مباراة من الدوري المصري وسجل 17 هدفا وأرسل 34 تمريرة حاسمة.

ومثل منتخب مصر في 4 مباريات.

وبسؤاله عن كيفية حديثه كلاعب كبير مع اللاعبين من منطلق خبرته، قال حفني: "الحفاظ على تصدر الدوري لأنه مسابقة نفس طويل، عكس الكأس والسوبر، وألا نخسر أي نقاط في هذه الفترة، ومتفائل أن الدوري سيكون لنا، هذا الجيل يستحق الفوز باللقب، هذا الجيل يستحق بطولة دوري وبطولة إفريقيا".

وتابع حول أفضل هدف له قائلا: "هدفي ضد المقاولون من أعز وأكثر الأهداف التي أحبها مع الزمالك لأنه كان أول أهدافي مع الفريق".

وأردف "أغلى بطولة حققتها كانت الدوري والكونفدرالية".

وواصل "حققت مع الزمالك 8 بطولات، دوري وكونفدرالية وسوبر محلي وسوبر مصري سعودي و4 بطولات كأس".

وأكمل "أفضل هدف صنعته؟ صنعت هدفا بالكعب لمؤمن زكريا كان جميلا ضد الجيش، وإلى خالد قمر ضد بتروجت حينما أخذت الكرة من قبل نصف الملعب ووضعت له الكرة من خلف المدافعين".

وواصل "وطبعا إلى مصطفى فتحي في مباراة الأهلي".

وتحدث عن أفضل مباراة بشكل عام مع الزمالك قائلا: "من أفضل المباريات التي حصلت على ثقة مع الجماهير، كانت أول مباراة لنا ضد الأهلي، وغنوا لي أغنية أنا حاوي، حينما سجلت وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق".

وتابع "بالطبع أفتخر بلقب الحاوي".

وواصل "الأقرب لي في طريقة لعبي؟ من الممكن أوباما، في الربط بين الخطوط، وهو ممتاز في هذا الأمر كثيرا".

واسترسل "هناك لاعب لم نره بعد لكنني أعرف أنه مهاري وجيد، سيف فاروق جعفر، أتمنى أن يكون إضافة لنادي الزمالك".

وأكمل "هدف تمنيت أن أكون مسجله؟ ركلة الجزاء التي فزنا بها بلقب الكونفدرالية، كنت أتمنى الفرحة التي عقبتها".

واختار أفضل 11 لاعب في تاريخ الزمالك: "عبد الواحد السيد، مدحت عبد الهادي، أشرف قاسم، طارق يحيى، أحمد رمزي، تامر عبد الحميد، طارق حامد، حازم إمام، محمد صبري، عبد الحليم علي، وأنا شيكابالا ومصطفى فتحي".

وأتم موجها رسالة للجماهير: "أتمنى أن نسعدهم هذا الموسم بتحقيق بطولتي الدوري وإفريقيا لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير، فخور بدعمهم وفخور بكوني من جماهير النادي قبل أن أكون من مشجعيه".