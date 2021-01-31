مستشار منتخب تركيا: مصطفى محمد معتاد على الضغط بسبب الزمالك.. سينجح في جالاتا سراي

الأحد، 31 يناير 2021 - 11:17

كتب : نادر عيد

مصطفى محمد يحتفل بهدفه مع الزمالك في سموحة

أشاد محسن أورتيجال، مدرب الإسماعيلي الأسبق والمستشار الفني الحالي لمنتخب تركيا، بمصطفى محمد لاعب جالاتا سراي الجديد والمنضم على سبيل الإعارة من الزمالك.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وقال أورتيجال لراديو سبور التركي:"الرهان كبير على مصطفى. هناك لاعبون منضبطون ومتحمسون عادة في فريق الزمالك، ناد كبير، لذلك فهو معتاد على الضغوط".

وأضاف أورتيجال (61 عاما) الذي درب فريق الدراويش في 2005 وقاد أندية عديدة في جنوب إفريقيا "وجود لاعبين أفارقة في جالاتا سراي مثل سفيان فيجولي ويونس بلهندة سيجعله يتأقلم أسرع مع الفريق".

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وتضم قائمة جالاتا سراي 6 لاعبين أفارقة بخلاف مصطفى، هم كريستيان لوينداما (الكونغو الديمقراطية) وفالنتين أوزورنوافور وأوجينيكارو إتيبو وهنري أونيكورو (نيجيريا) وبلهندة (المغرب) وفيجولي (الجزائر).

وواصل أورتيجال حديثه عن المهاجم المصري البالغ عمره 23 عاما "معدله التهديفي ممتاز، مميز وخطير في منطقة الجزاء. لاعب مؤثر جدا، توقيت متابعته للكرة ممتاز، رائع في ضربات الرأس".

وأتم "نجاحه متوقع بالنسبة لموهبته، أتوقع نجاحه في جالاتا سراي".

بعد مفاوضات طويلة وبمقابل مليوني دولار، انتقل مصطفى معارا من الزمالك إلى فريق الأسود.

سيكون أول مصري يلعب لفريق جالاتا سراي، الفريق الأكثر تتويجا بالدوري التركي.

وتمتد إعارة مصطفى إلى صيف 2022، ويحق لجالاتا سراي شراءه خلال العام الحالي مقابل 4 ملايين دولار إذا وافق الزمالك.

وذكرت تقارير تركية أن مصطفى سيصل إسطنبول يوم الإثنين، وأشارت إلى أنه قد يشارك في لقاء الثلاثاء ضد إسطنبول باشاكشهير حامل لقب الدوري.

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